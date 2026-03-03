Burkina Faso: Tournée dans les régies de recette - Le PM exhorte les douaniers et les agents du trésor public à plus de performances

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo a allé féliciter et encourager les agents de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et celle des douanes, lundi 02 Mars 2026, au sein de leurs structures respectives à Ouagadougou.

Ces trois dernières années, la direction générale du trésor et de la comptabilité publique et la direction générale des douanes ont réalisées des performances historiques en témoigne les chiffres. En 2025, c'est 501,46 milliards FCFA soit un taux de 122,76 % recouvré au trésor. En 2026, déjà pour les deux premiers mois (janvier et février), les recettes sont de 42 milliards soit un taux de 140 %. Au regard de ces performances, le premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo est venu féliciter et encourager les agents ce 02 Mars 2026.

« Année après année, à la ddirection générale du trésor et de la comptabilité publique et celle des douanes, chaque agent a su se hisser à la hauteur des objectifs et des défis existentiels de notre pays. Toutes ces performances sont le résultat d'un engagement individuel, collectif dans un esprit de sacrifice et de patriotisme. Nous devons mobiliser davantage de recettes et nous devons faire en sorte de gérer de façon efficace et de façon très rationnelle chaque franc collecté.

Selon le Premier ministre, ces performances sont le fruit de toutes les réformes qui ont été engagées dans le cadre de la révolution progressiste populaire (RPP) sur le plan législatif et réglementaire, mais aussi dans la recherche de l'efficacité. Ainsi, a-t-il poursuivi, avec la dématérialisation progressive de l'ensemble des procédures, cela facilite le suivi des échanges. Ce qui garantit évidemment la transparence, l'efficacité. « Je suis donc venu vous inviter à vous engager à rester dans cette dynamique de quête permanente de l'excellence, de l'amélioration de la performance.

En 2026, nous devons accélérer davantage, amplifier les dynamiques positives et vertueuses qui sont en cours pour atteindre la vitesse de croisière à partir de laquelle le pilote n'a pas autre choix que de décoller. Et je suis convaincu que nous allons y arriver », a-t-il renchéri. L'hôte du jour a également souligné à l'occasion de cette rencontre avec les agents de la régie des recettes que que le gouvernement est attentif à ce qui se fait au quotidien. « Nous ne perdons pas de vue notre responsabilité de faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour que vous puissiez atteindre ces performances » a-t-il indiqué.

Les agents apprécient la visite

Pour le directeur général de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, Jean Yves Belem, sa structure constitue un signal fort de l'attention que le gouvernement accorde à la mobilisation des ressources de l'État. Elle représente un soutien appréciable à l'ensemble du front financier qui oeuvre au quotidien pour accompagner efficacement le financement des opérations de reconquête du territoire national et de la mise en oeuvre du plan de relance 2026-2030.

Et le directeur général des douanes, Yves Kafando de relever que c'est une première pour sa direction de recevoir le chef du gouvernement dans ses locaux. Sa présence pour ici est une source de motivation supplémentaire et un encouragement à poursuivre les efforts avec rigueur, loyauté et engagement. « Nous vous exprimons toute notre gratitude pour cette marque de considération », a-t-il soutenu.

Au titre des prévisions de l'année budgétaire 2026, 1 367 milliards sont attendus de la direction générale des douanes, soit une progression budgétaire de 9,09 % par rapport à l'année 2025. « Afin de donner tous les moyens d'atteindre cet objectif, la direction s'inscrit dans la mobilisation optimale des recettes au profit du budget national. . Cela par l'assainissement des milieux commerciaux , financiers et la lutte contre la fraude.

Avant la visite du chef du gouvernement, les agents du ministère de l'Economie et des Finances avec à leur tête , leur chef de département, Aboubakar Nacanabo, ont sacrifié à la traditionnelle montée des couleurs au sein de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique. Celui-ci a saisi cette occasion pour rendre un hommage aux agents de cette direction. « C'est aussi grâce à la qualité des ressources humaines qui animent les trésors que nous avons fait de très bonnes performances », a ajouté le MEF