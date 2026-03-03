Afrique: Soutien aux forces combattantes - Une opération de don de sang au profit des FDS et VDP blessés à Titao

Le Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA), en collaboration avec la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section du Lorum a organisé, le dimanche 1er mars 2026, à Ouahigouya, une opération de don de sang au profit des forces combattantes blessées lors de l'attaque de Titao.

Mobilisés dès les premières heures de la matinée de ce 1er mars 2026, à la Maison de la jeunesse et de la culture de Ouahigouya (MJCO), des centaines de jeunes ont répondu à l'appel du Réseau des jeunes patriotes pour la souveraineté africaine (RJPSA), en collaboration avec la Coordination nationales des associations de la veille citoyenne (CNAVC), section du Lorum. Il s'agissait de donner son sang au profit des forces combattantes blessées lors de l'attaque de Titao, afin de leur traduire l'amour de la patrie et leur engagement totale à leurs côtés.

Dans une ambiance empreinte de civisme et de solidarité, les donneurs de sang ont accompli ce geste salvateur, symbole d'unité et de résilience face à l'adversité des hommes sans foi ni loi. Pour les initiateurs, il s'agit d'un devoir moral envers ceux qui consentent le sacrifice ultime pour la Nation. Le coordonnateur national du RJPSA, Larba Yaméogo, a salué la forte mobilisation des jeunes et exprimé sa compassion aux Forces de défenses et de sécurité FDS et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) blessés.

« Nous avons appris l'attaque barbare de Titao et la détermination de forces combattantes afin que la province du Lorum et le Burkina Faso restent toujours débout. Nous leur disons merci pour les sacrifices consentis. Ce don de sang est plus qu'un simple geste humanitaire. Il traduit notre engagement ferme aux côtés de nos forces combattantes. Chaque poche de sang collecté est un message d'espoir, un témoignage de reconnaissance et de soutien à ceux qui se battent pour la survie de notre patrie », a-t-il déclaré.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une jeunesse unie et déterminée

Selon lui, la souveraineté ne se proclame pas seulement dans les discours, mais se construit à travers des actes concrets. « Nous n'allons jamais plier face à l'adversité. La jeunesse burkinabè doit rester unie et déterminée autour de nos autorités et nos FDS et VDP pour la victoire finale. C'est ensemble, dans la discipline et la cohésion que nous parviendrons à restaurer l'intégrité de notre territoire », a-t-il insisté.

Daouda Zango, coordonnateur de la CNAVC, section Lorum, a, pour sa part, souligné que cette opération s'inscrit dans la dynamique nationale de veille citoyenne et de soutien aux efforts de reconquête. « Face aux épreuves que traverse notre pays, il est de notre responsabilité en tant que citoyens engagés, d'apporter notre contribution. Nos FDS et VDP ne doivent jamais se sentir seuls. Derrière eux, il y a tout un peuple résilient, uni et engagé à leurs côtés. Les filles et fils de la province du Lorum réaffirment leur engagement aux côtés des FDS et VDP pour la victoire finale », a-t-il affirmé. Il a lancé un appel à la jeunesse du Burkina Faso à rester unis autour des autorités et solidaires avec les FDS et VDP. « Mettons de côté nos divergences et faisons bloc pour la défense de la Nation », a-t-il martelé.