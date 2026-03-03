Burkina Faso: Production d'anacarde au Burkina Faso - « Barbary-Plante », un nouvel engrais pour mieux nourrir les plantes

Le programme Gestion des ressources naturelles/système de production (GRN/SP), un programme de l'Institut de l'environnement et de recherche agricoles (INERA) a organisé, le lundi 10 février 2026, une visite commentée portant sur les résultats du succès de « Barbary-Plante » en culture d'anacarde à la station de recherche de Farakoba. Cette sortie vise à faire découvrir les vertus de ce fertilisant hydro-rétenteur venu revigorer les sols au profit des anacardiers et de toutes espèces d'arbre.

L'équipe du programme Gestion des ressources naturelles et systèmes de production (GRN/SP) entend faire connaitre le fertilisant Barbary-Plante à la population. Elle a de ce fait initié, le lundi 10 févier 2026 à Farakoba, une visite qui a regroupé les techniciens de l'environnement, de l'agriculture et d'autres acteurs sur ses sites d'expérimentation.

Ces recherches entrent dans le cadre d'un protocole de collaboration entre l'Institut de l'environnement et de recherche agricoles (INERA) et Barbary-Plante portant sur l'évaluation agronomique de « Barbary-Plante » dans les conditions du Burkina Faso. L'équipe des chercheurs a d'abord conduit les visiteurs dans une salle pour leur montrer les résultats de l'expérimentation du « Barbary-Plante » aux plants d'anacarde en pépinière et au champ.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'expérimentation a démontré une bonne aptitude du fertilisant à stimuler la germination des semences et à réduire le délai de germination en pépinière, réduire les apports d'eaux de 50%. Aussi, le « Barbary-Plante » améliore la croissance et le développement des plants d'anacardier en pépinière et au champ. Pour étayer les résultats, l'équipe de la GRN/SP a conduit les visiteurs dans un champ d'anacardes plantés en juillet 2022.

Deux types de plantes ont été montrés aux visiteurs du jour. La première catégorie a été traitée avec « Barbary-Plante » tandis que l'autre regroupe les anacardiers à l'état sauvage. La différence est frappante. L'anacardier sans « Barbary-Plante » a des fleurs jaunâtres avec moins de floraison et un état sanitaire fragile. Par contre, la plante traitée au « Barbary-Plante » est plus vigoureuse aux feuillages plus larges, plus verdâtres, un solide état sanitaire et a une bonne floraison qui présage beaucoup de fruits. Les fruits récoltés pour définir la performance de l'engrais à ce stade ont malheureusement été ramassés sur les sites.

Barbary plante aux mille vertus Néanmoins le résultat déjà obtenu réconforte les chercheurs au sein du programme gestion des ressources naturelles et système de production. « Barbary-Plante » pour Dr Souleymane Ouédraogo, est beaucoup plus avanta- geux en culture d'anacarde et sur d'autres cultures.

« En adoptant Barbary-Plante, vous allez avoir une plantation qui va être relativement plus homogène avec des plantes qui seront plus développées. Si vous avez des plantes bien développées et as- sez robustes, elles vont produire plus d'amande que les autres plantes qui n'en n'ont pas », a laissé entendre Dr Souleymane Ouédraogo. Le promoteur de « Barbary-Plante » au Burkina Faso, Serge Kambiré, a abondé dans le même sens. C'est autour des anacardiers aux feuillages touffus que le promoteur n'a pas manqué de citer les vertus du nouvel engrais miracle.

Ces vertus, il en a cité pêle-mêle. « Barbary-Plante garantit à 100% le taux de survie des arbres après plantation, les préserve contrelet e stress hydrique, améiore l'état sanitaire, renorce l'intensité chlorohyllienne et augmente lapde roductivité », a détaillé lLire e promoteur. « Barbary-Plante », a-t-il poursuivi, ne s'applique pas seulement sur l'anacardier. Il peut s'appliquer sur tout type de culture, notamment l'arboriculture, l'horticulture, les cultures de grandes surfaces ou la maraîchère culture. « Une fois incorporé dans le sol, Barbary-Plante amende le sol pour le rendre cultivable.

De manière concrète, cet angrais peut aider le Burkina Faso à réhabiliter les sols désertiques. Quelle que soit la nature du sol et du climat, il permet de recomposer durablement l'écosystème », a fait savoir Serge Kambiré.

Engrais 100% bio

C'est un engrais 100% biodégradable spécifiquement conçu pour apporter des solutions concrètes là où toutes les technologies modernes connues au stade du 21e siècle échouent. « Il permet de rendre possible toutes les cultures quelles que soient les conditions, même les plus extrêmes », a signifié M. Kambiré. La représentante du directeur régional de l'INERA de Farakoba, Dr Delphine Ouattara,a salué cette nouvelle trouvaille qui peut être utilisée dans les zones humides comme sèches car elle peut apporter beaucoup de choses à la plante. C'est pour cela d'ailleurs que Dr Ouattara a fortement encouragé son utilisation.

« Je pense que c'est un essai qui a montré ses preuves. On peut l'étendre sur les grandes superficies ou dans les zones où on produit beaucoup l'anacarde. Avec cette technologie, on peut même produire l'anacarde même dans les zones arides du Burkina Faso », a signifié Mme Ouattara. Le directeur régional des eaux et forêts de l'Oubri, le lieutenant-colonel des eaux et forêts Salifou Sandwidi, s'est réjoui déjà de ce que « Barbary-Plante » peut apporter dans les moments de reboisement.

Il est d'autant plus satisfait que cette technologie va augmenter le couvert végétal, renforcer la biodiversité et préserver l'environnement. Pour le représentant du ministère en charge de l'agriculture, Alex Landry Millogo, cette découverte est un ouf de soulagement car ce hydro rétenteur vient résoudre les problèmes d'eau que connaissent les plantes, surtout pendant les poches de sècheresse. Il a souhaité la poursuite des études pour déterminer l'impact en termes de production et l'impact économique de ce nouveau type d'engrais.