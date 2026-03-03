Sénégal: Koungheul - Cheikh Tidiane Dièye satisfait de l'état d'avancement du PROMOREN

Koungheul — Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, a salué, lundi, l'état d'avancement des travaux du Projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianija Bolong (PROMOREN), réalisé dans la région de Kaffrine (centre).

"Nous saluons l'état d'avancement des travaux du chantier de PROMOREN dans le département de Koungheul qui est mis en oeuvre par l'Office des lacs et cours d'eau (OLAC) pour sécuriser l'eau, booster la souveraineté alimentaire et créer de l'emploi", a-t-il notamment déclaré. Cheikh Tidiane Dièye s'exprimait au terme d'une visite de chantiers dans la région de Kaffrine, en présence de la directrice générale de l'OLAC, Diarra Sow, des autorités administratives, entre autres acteurs territoriaux.

D'un coût global de 36,08 milliards de francs CFA, financé par l'État du Sénégal et la Banque islamique de développement, le PROMOREN ambitionne de mobiliser 46,6 millions de m³ d'eau par an. Le projet ambitionne également d'aménager 12 000 hectares de terres et de générer 60 000 emplois directs et indirects au profit de 175 000 bénéficiaires répartis dans six communes de la région de Kaffrine. M. Dièye a visité plusieurs chantiers portant notamment sur la construction de barrages en gradin, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et les travaux de dragage.

Ce projet "structurant", a-t-il expliqué, vise à renforcer la résilience des territoires face aux aléas climatiques, à améliorer l'accès à l'eau et à soutenir la production agrosylvopastorale.Cette dynamique traduit la volonté des autorités sénégalaises d'accélérer la mise en oeuvre des priorités nationales en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, à travers la mobilisation structurée des ressources en eau pour soutenir la production et l'emploi, au déploiement d'infrastructures modernes d'assainissement pour protéger la santé publique et l'environnement, a fait valoir le ministre.