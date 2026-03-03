Sénégal: Dakar, pionnier dans la régulation élargie aux médias classiques et aux plateformes digitales (Ministère)

Dakar — La création du Conseil national de régulation des médias (CNRM) permettra au Sénégal d'être l'un des premiers pays à se doter d'un organe de régulation aux compétences élargies à l'ensemble des médias classiques et digitaux ainsi qu'aux utilisateurs, a appris l'APS lundi du projet de texte qui sera examiné mardi à l'Assemblée nationale.

"Avec l'adoption de la loi sur le CNRM, le Sénégal va être l'un des premiers pays à se doter d'un organe de régulation aux compétences élargies à l'ensemble des médias classiques et digitaux ainsi qu'aux utilisateurs", indique le document.

Les députés sont convoqués mardi, en séance plénière pour examiner le projet de loi portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de régulation des médias (CNRM) en remplacement du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA). Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall va défendre le projet de loi devant l'institution parlementaire.

Selon le texte, "cela s'explique par la définition du champ de compétences qui n'est plus par catégorie de médias, mais plutôt se rapportant à la chaine de valeur de l'information et de la communication et cela peu importe la technologie utilisée". Les compétences du Conseil national de régulation des médias peuvent s'étendre aux technologies futures. "Cela permet à ce nouveau régulateur d'avoir la compétence d'agir même pour de futures technologies qui pourraient à l'avenir être utilisées pour l'information et la communication", renseigne le document.