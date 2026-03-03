Madagascar: Transport aérien - La fermeture de l'aéroport du Dubai chamboule les vols

La fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays du Moyen-Orient a entraîné la suspension complète des vols à Dubaï, paralysant les hubs régionaux et perturbant le trafic international.

Depuis le 28 février, tous les vols à destination et en provenance de Dubaï, Dubai International (DXB) et Dubai World Central (DWC) sont suspendus. Cette décision fait suite à la fermeture de l'espace aérien dans plusieurs pays du Moyen-Orient, liée à des frappes et tensions militaires récentes.

Cette crise touche plusieurs grands hubs régionaux : Abu Dhabi (AUH), Sharjah (SHJ), Doha (DOH), Koweït, Bahreïn, Israël, Irak et Iran. La plupart des compagnies aériennes internationales, dont Emirates, Flydubai, Air India, IndiGo et Qatar Airways, ont annulé ou reporté leurs vols vers ces destinations. Les passagers sont invités à ne pas se rendre aux aéroports et à contacter leur compagnie pour une annulation, un remboursement ou un réacheminement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour Madagascar, l'impact est important. Avant la fermeture, la ligne Antananarivo-Dubaï transportait environ 4 000 passagers par mois sur six vols hebdomadaires, d'après les données fournies auprès du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, soit près d'un vol par jour. Chaque vol accueillait en moyenne 150 à 170 passagers. La suspension des vols bloque donc les voyages d'affaires, le tourisme et les correspondances internationales, car Dubaï sert de hub pour de nombreux vols vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique.

Selon le responsable de l'Aviation civile de Madagascar, aucune décision de suspension des vols vers Dubaï n'a encore été prise du côté malgache : « Nous restons attentifs à l'évolution de la situation et continuons à suivre les directives internationales. Pour l'instant, nous maintenons nos services et restons prêts à faciliter les déplacements des voyageurs, à l'arrivée comme au départ, tout en respectant les consignes de sécurité. » Certaines alternatives existaient avant la crise, via des escales à Addis-Abeba, Maurice ou Nairobi, avec Ethiopian Airlines, Air Mauritius ou Kenya Airways, mais la fermeture régionale limite désormais ces options.

Conséquences

Les perturbations ne se limitent pas aux passagers. Le commerce et la logistique sont fortement affectés. Les marchandises transportées par avion connaissent des retards, des détournements ou des annulations. Les hôtels, tours opérateurs et commerces liés au tourisme constatent une baisse immédiate de clientèle.

Dubaï, en tant que hub stratégique du Moyen-Orient, joue un rôle clé dans le transport aérien mondial. La suspension de ses vols entraîne un effet domino, ralentissant le trafic aérien et commercial dans toute la région. Même les vols passant par les pays voisins doivent redessiner leurs itinéraires pour éviter les zones fermées, ce qui allonge les trajets et augmente les coûts pour les compagnies et les voyageurs.

Pour l'instant, aucune date de reprise normale n'a été annoncée. Les autorités et compagnies aériennes continuent de suivre l'évolution sécuritaire et publient les informations au fur et à mesure. Cette situation met en évidence la vulnérabilité du transport aérien et du commerce dans une zone géopolitiquement sensible, ainsi que son impact immédiat sur des lignes internationales comme Antananarivo-Dubaï.