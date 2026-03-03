Madagascar: Coopération sécuritaire - Le Chef de l'État prône une politique d'ouverture

Une collaboration efficace et responsable dans le domaine de la sécurité. Tel est l'appel que le colonel Michaël Randrianirina, Chef de l'État, a lancé à l'endroit des partenaires internationaux de Madagascar, hier, dans son discours d'ouverture des assises nationales de la Police nationale, au Centre de conférences international (CCI), Ivato.

Dans la ligne de la diplomatie tous azimuts qu'il prône, le locataire d'Iavoloha met aussi l'accent sur le multilatéralisme en matière de coopération dans le domaine de la sécurité. « Madagascar est ouvert à toute forme de coopération», indique-t-il. Ces propos qu'il a glissés dans son allocution d'hier pourraient être une manière de rassurer les partenaires internationaux actifs sur le plan de la coopération militaire et sécuritaire.

Depuis la redynamisation de la coopération avec la Russie sur le plan militaire et sécuritaire, particulièrement la livraison d'armes et d'équipements pour l'armée par les Russes, quelques appréhensions sont perceptibles chez les autres partenaires. Bien que Madagascar achète des armes et munitions pour les Forces de défense et de sécurité (FDS), une partie de ses équipements découle des coopérations internationales. Ces partenariats internationaux concernent surtout la formation et le renforcement de capacités. Il y a aussi les exercices militaires régionaux.

Cohabitation compliquée

Les États-Unis et la France, entre autres, sont les plus actifs sur ces points. Toutefois, dorénavant, les Russes reprennent également l'envoi d'instructeurs militaires. Étant donné la conjoncture internationale actuelle, il est probable que, sur le plan politique, diplomatique ou stratégique, et même idéologique, une cohabitation entre les coopérants étrangers et russes soit compliquée.

Dans son interview sur Russia Today (RT), en marge de sa visite officielle en Russie, en février, le colonel Randrianirina a pourtant affirmé que Madagascar estime que coopérer, à la fois, avec les Occidentaux et la Russie « est possible ». Après avoir accueilli en grande pompe les hélicoptères militaires des armées et les camions militaires remis par les Russes, le Chef de l'État se veut donc rassurant vis-à-vis des autres partenaires, en soulignant néanmoins « qu'afin de garantir un développement réel et bénéfique jusqu'à la base, les autorités malgaches attendent de votre part une collaboration efficace et responsable dans le domaine de la sécurité ».