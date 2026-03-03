Madagascar: Ma-Hery Futsal - 1re édition, Isecom et Isfps Leader sacrés champions

La première édition de Ma-Hery Futsal, organisée par FIEF Mada, a enflammé la capitale du 22 février au 1er mars. Futsal interuniversitaire, danse urbaine et concours Miss & Mister revisité en tenue sportive : l'événement, soutenu par les ministères de la Jeunesse et des Sports et de la Culture, a réuni 22 équipes et offert un spectacle total.

La jeunesse malgache a vibré au rythme du sport et de la culture lors de la première édition de « Ma-Hery Futsal », un tournoi interuniversitaire et inter-instituts organisé par FIEF Mada (Fifankatiavana sy Ezaka Fampandrosoana an'i Madagasikara).

Du 22 février au 1er mars, l'événement a mobilisé de nombreux participants autour de trois disciplines phares : le futsal, la danse urbaine et un concours Miss & Mister, le tout sous le signe du fair-play et de l'éducation par le sport.

Soutenu officiellement par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le ministère de la Culture et de la Communication (MCC), ce rendez-vous a tenu toutes ses promesses, malgré quelques imperfections organisationnelles.

Dans la catégorie futsal masculin, l'équipe de l'Isecom s'est imposée en finale face à l'Isfps Leader sur le score de 4 buts à 2, décrochant ainsi le titre de champion. L'IUM a complété le podium en remportant la petite finale contre l'Aceem.

Chez les femmes, l'Isfps Leader a pris sa revanche en dominant l'Isecom 4-1, tandis que l'U-Magis a obtenu la troisième place par forfait. Au total, 22 équipes ont participé : 18 masculines et 4 féminines, témoignant d'un engouement certain pour cette initiative.

Le concours Miss & Mister a ajouté une touche glamour et éducative à l'événement. Pour promouvoir des valeurs saines, la traditionnelle tenue de plage a été remplacée par des tenues sportives.

La couronne de Miss est revenue à Fitia Hendrika Sariaka Randrianarivelo, représentante de l'ISETS Soavimbahoaka. Elle est suivie par sa première dauphine, Sarobidy Hasimpitiavana de l'ISTS Mandrimena Iavoloha, et la deuxième dauphine, Aly Harasoa Andriamihaja Rakotoaritiana, également de l'ISETS Soavimbahoaka.

Du côté des messieurs, Luc Andrianomenjanahary de l'Isets a été élu Mister, avec Herimalala Ho Henikasina Eliano (Isets) comme premier dauphin et Lucyot (ISTS) en deuxième position. « C'est un franc succès pour cette première édition. Nous avons réuni une belle affluence, avec des joueurs et des supporters enthousiastes qui ont créé une ambiance électrique », confie le président de FIEF Mada. Il admet toutefois des « failles organisationnelles » à corriger pour l'avenir : « Nous ferons mieux lors de la prochaine édition. À travers ces actions, notre association sensibilise la jeunesse aux valeurs positives ». Le prix du meilleur supporter a été attribué à l'InSPNMad Transit et Douanes, récompensant leur ferveur exemplaire.