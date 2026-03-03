Madagascar: Bibliothèque Municipale d'Analakely - Raytra Belaw'yck en stand-up bientôt

3 Mars 2026
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Hanitra Andria

La Bibliothèque Municipale d'Analakely accueillera un spectacle de stand-up inédit, signé Raytra Belaw'yck, dans moins de deux semaines.

Connu pour son humour noir et trash, l'artiste promet une heure de sketches décapants, abordant avec audace des réalités locales souvent tues.

Avant son entrée en scène, cinq jeunes talents assureront la première partie, offrant au public une mise en bouche pleine de fraîcheur et de dérision. Ce rendez-vous promet une atmosphère électrique, où chaque sketch peut surprendre et où le rire devient un exutoire collectif.

Avec une énergie débordante et une liberté de ton assumée, Raytra Belaw'yck invite le public à rire de tout, sans tabou, à travers son style incisif. L'événement, organisé dans un lieu culturel emblématique du centre-ville, s'annonce comme une expérience à la fois provocante et libératrice.

Les billets sont disponibles en ligne via ticketplace.io. Un rendez-vous délirant où surprises et fous rires sont garantis le 15 mars prochain. Le spectacle débute à 15 heures. À ne pas manquer pour tous ceux qui aiment rire sans filtre.

