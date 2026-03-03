Madagascar: Stratégies et territoires - BECOM , une alliance stratégique pour aider les marques à performer

interview

La compétitivité des organisations repose aujourd'hui autant sur la qualité de leur leadership que sur leur capacité à démontrer un impact concret et mesurable. Dans ce contexte, l'alignement entre stratégie, communication et marketing devient un levier clé de performance et de crédibilité.

Créatrice de la démarche Positive Brands®, Stratégies & Territoires Océan Indien s'associe à Madagascar avec l'agence BECOM pour accompagner les organisations vers des standards de performance plus élevés, ancrés dans les réalités du territoire. Une alliance stratégique qui ambitionne de renforcer l'attractivité et la compétitivité des acteurs malgaches.

Pourquoi l'impact positif est-il un enjeu d'attractivité internationale pour Madagascar ?

Parce que les investisseurs et partenaires recherchent des marques crédibles et responsables. Une entreprise qui démontre son utilité pour le territoire gagne en visibilité et en confiance, ce qui attire naturellement l'attention au-delà des frontières. Les marques malgaches, tout comme celles de nos îles voisines ont un rôle stratégique : elles peuvent devenir des vitrines du pays et de toute la région. Plus elles sont reconnues pour leur impact positif, plus la grande île peut se positionner comme un acteur incontournable dans l'océan Indien et sur la scène mondiale.

Comment Positive Brands®️ contribue à ce rayonnement ?

Positive Brands est une méthode stratégique conçue pour transformer l'impact des entreprises engagées en véritable avantage concurrentiel. Nous aidons les organisations à structurer leur leadership et à clarifier leur vision. Cette cohérence est essentielle pour être crédible à l'international. Une marque qui prouve son utilité au territoire devient naturellement attractive pour les marchés étrangers.

Quelle est votre vision pour Madagascar dans les prochaines années ?

Voir émerger des marques qui incarnent une ambition nationale et qui renforcent la réputation du pays. Notre objectif est que Madagascar soit reconnu comme un hub de marques responsables et performantes. L'impact positif est la clé pour ouvrir les portes de nouveaux marchés et capter davantage d'investissements durables.