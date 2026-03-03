Madagascar: Sécurité alimentaire - Un programme pour relancer la production de riz

Et si Madagascar redevenait exportateur net de riz en moins de trois ans? C'est l'objectif affiché du PIR 3M, ou Projet à impact rapide, présenté à l'issue d'un atelier conduit par Rija Rakotozanakajy. Pensé dès l'origine pour un déploiement national, ce programme entend accélérer la souveraineté alimentaire et permettre, à terme, l'exportation de plus de 500 000 tonnes de riz par an, sous réserve d'une mise en œuvre coordonnée de l'ensemble de ses composantes.

Le PIR 3M repose sur une approche systémique articulant maîtrise de l'eau, intensification agricole et dynamisation économique locale. La sécurisation hydrique en constitue le socle : forages à effet Venturi, exploitation de nappes captives, bassins de rétention et valorisation des eaux pluviales sont mobilisés afin de répondre aux effets du changement climatique. La réhabilitation des rizières et l'aménagement de réseaux de canaux doivent garantir une irrigation annuelle continue et permettre deux à trois cycles culturaux.

Sur le plan agronomique, le programme privilégie la sélection de semences locales adaptées, l'utilisation d'engrais organiques malagasy et de traitements phytosanitaires naturels. Ces solutions techniques sobres visent une montée en puissance rapide de la production. Au-delà du riz, le PIR 3M intègre des axes de diversification et de création de valeur : manioc à cycle court, élevage local, transformation agroalimentaire, production d'huile pressée à froid et recyclage des plastiques destinés aux infrastructures routières.

Présenté comme un levier multisectoriel à effet rapide, le PIR 3M est désormais prêt à entrer en phase pleinement opérationnelle. L'enjeu ne réside plus dans sa conception ni dans la mobilisation des moyens, mais dans les officialisations nécessaires pour permettre aux équipes d'agir et d'enclencher, sans délai, la dynamique annoncée.

