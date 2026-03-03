Madagascar: Assainissement - Des infrastructures à démolir à Ilanivato

Prévention d'inondations. L'Autorité de protection contre les inondations dans la plaine d'Antananarivo (Apipa) annonce la démolition de certaines installations sanitaires à Ilanivato.

« Le canal fait l'objet de travaux de nettoyage, car il est à l'origine des principaux problèmes à Ilanivato. Les difficultés ne sont pas seulement causées par les déchets : des constructions érigées sur le canal contribuent également à son obstruction. (...) Même en l'absence de précipitations, l'eau stagne ici, car l'écoulement est totalement bloqué. L'eau cherche alors à s'écouler par tous les autres chemins possibles », a expliqué, hier, le directeur général de l'Apipa, Stéphane Razafindehibe, lors du lancement des travaux d'assainissement du canal GR, du canal Andriantany et d'autres réseaux d'assainissement, à Antananarivo.

Les travaux de démolition concernent notamment des toilettes construites près du siphon, jugées dangereuses et déjà fragilisées. La présence de ces installations bloque l'écoulement de l'eau et provoque une stagnation récurrente, même en l'absence de pluie, dans les quartiers d'Ilanivato et d'Ampangambe, dans le quatrième arrondissement de la capitale.

« Ces infrastructures rétrécissent le canal et gênent l'évacuation de l'eau », indique le président du fokontany d'Ampangambe, Jean Maxime Razafimahatratra. Il nuance toutefois : « Le problème vient aussi de pêcheurs qui ont installé des pierres et des sacs de sable sous le siphon pour regrouper les poissons dans une sorte de petite cuvette. Pour que l'eau s'écoule correctement, il est indispensable de démolir ces pierres et sacs de sable, mais aussi les maisons construites près du siphon », ajoute-t-il.

L'Apipa annonce le début des travaux de démolition de ces installations sanitaires, cette semaine, avec des efforts menés conjointement avec d'autres responsables des districts. Concernant les maisons construites illicitement, l'Apipa souligne qu'elle n'est pas la seule autorité responsable de leur démolition.