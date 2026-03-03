Madagascar: La lecture s'élargit dans les zones enclavées

3 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Mialisoa Ida

Des enfants vivant loin des centres urbains pourront désormais accéder à une grande diversité d'ouvrages. L'objectif est de mettre les livres à leur portée afin de stimuler leur apprentissage, d'éveiller leur curiosité et d'élargir leur ouverture au monde. Cette initiative vise à réduire les inégalités d'accès à la connaissance en mettant à disposition des ressources éducatives là où elles restent souvent rares.

Le Bibliobus Geneviève a été officiellement lancé la semaine dernière lors d'une cérémonie au Majungasaurus Mall (MSM), marquant une étape importante dans la promotion de la lecture et de l'éducation dans les régions Boeny et Sofia. Fruit d'un partenariat entre l'Alliance Française de Mahajanga et Vision Madagascar NGO, le projet bénéficie du soutien financier de l'organisation pour l'année 2026.

Ce dispositif prévoit vingt-quatre sorties afin de rapprocher les livres des élèves et d'animer la lecture dans les établissements scolaires, notamment dans les localités éloignées des bibliothèques où l'accès aux ressources éducatives demeure limité. Le nom « Geneviève » rend hommage à la mère de Catherine Stadelmann, bibliothécaire dont l'engagement a longtemps contribué à la promotion de la lecture et à la démocratisation de l'accès aux ouvrages.

