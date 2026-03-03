Madagascar: HYGIÈNE - La qualité de l'eau sème le doute

« De l'eau très sale sort du robinet. Elle n'est plus limpide, elle devient rougeâtre », témoigne un abonné de la Jirama, hier.

Dans son foyer, comme dans d'autres quartiers de la capitale, l'eau du robinet a surpris par sa couleur inhabituelle. « On ouvre le robinet et on voit une eau trouble, presque rouge. On hésite même à l'utiliser pour la cuisine ou la toilette », confie-t-il. Les réactions se sont multipliées parmi les usagers, qui dénoncent une dégradation de la qualité de l'eau distribuée dans plusieurs quartiers d'Antananarivo.

Selon les explications de la Jirama, l'origine de cette perturbation remonte à une panne survenue hier vers 5 heures du matin au niveau d'une pompe de refoulement à Mandroseza I. Cette défaillance technique a provoqué une altération temporaire de la qualité de l'eau dans certaines zones du réseau, notamment à Ankadivato, Tsiadana, Ambanidia et sur la Haute Ville.

Les techniciens ont été mobilisés pour réparer l'équipement défectueux et procéder au nettoyage du réseau. En attendant le rétablissement complet du service, les abonnés sont invités à laisser couler l'eau quelques instants avant toute utilisation.

La Jirama a procédé à une maintenance curative, en mettant à l'arrêt deux pompes pour des travaux de réparation urgents. La compagnie a ensuite effectué des opérations de vidange technique sur les conduites de distribution dans les quartiers impactés afin d'évacuer l'eau non conforme aux normes de potabilité. L'approvisionnement est progressivement revenu à la normale depuis la mi-journée.

Le général Hajatiana Rasolomanana, directeur général par intérim de la Jirama, soutient que l'obsolescence de certaines infrastructures est au cœur de ces dysfonctionnements. Des travaux de réhabilitation sont néanmoins déjà en cours de planification. Plusieurs projets de grande envergure sont déjà opérationnels pour moderniser le réseau, indique-t-il.

Il annonce par ailleurs une amélioration progressive de la distribution dès le mois d'avril, tout en précisant que le retour à la normale se fera de manière graduelle. Dans cette perspective, la Jirama a réceptionné ce jour douze véhicules 4x4, ainsi que des camions et des motos destinés à renforcer la mobilité des équipes techniques et à optimiser les interventions sur le terrain.