Madagascar: Un centre de prise en charge des personnes handicapées fait peau neuve

Des initiatives pour un cadre scolaire digne et inclusif. Le centre Akany Iombonan'ny Mampitasoa sy ireo Malalatanana rehetra (AI2M), qui prennent en charge des enfants issus du milieu vulnérable et des malvoyants, et le fokontany d'Antalamohitra font peau neuve. Les bâtiments ont été repeints, offrant aux élèves un environnement propre et accueillant.

« Les élèves ont le droit d'étudier dans un environnement propre et digne, même s'ils viennent d'un milieu vulnérable. Parce que chaque enfant mérite un cadre propice à l'apprentissage et à la réussite », indique l'association Manampisoa Handicap Madagascar (MHM), la semaine dernière.

Au-delà de l'amélioration des infrastructures, des efforts sont menés pour renforcer les compétences des enseignants. Des formateurs étrangers sont intervenus pour dispenser des formations spécialisées, tandis que des partenaires ont fourni des fournitures scolaires aux élèves. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer le cadre physique, mais aussi de soutenir la qualité de l'enseignement, car les élèves doivent être encadrés et guidés pour atteindre un niveau adéquat en classe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certaines catégories d'élèves nécessitent une attention particulière. Parmi eux, les enfants non-voyants au nombre de dix dans ce centre bénéficient d'un encadrement rapproché et adapté à leurs besoins spécifiques. « Si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour les accompagner, leur niveau reste faible dans les classes », explique un responsable du centre. Cent enfants vulnérables, dont dix malvoyants, sont pris en charge dans ce centre.