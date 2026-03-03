Madagascar: Un centre de prise en charge des personnes handicapées fait peau neuve

3 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Des initiatives pour un cadre scolaire digne et inclusif. Le centre Akany Iombonan'ny Mampitasoa sy ireo Malalatanana rehetra (AI2M), qui prennent en charge des enfants issus du milieu vulnérable et des malvoyants, et le fokontany d'Antalamohitra font peau neuve. Les bâtiments ont été repeints, offrant aux élèves un environnement propre et accueillant.

« Les élèves ont le droit d'étudier dans un environnement propre et digne, même s'ils viennent d'un milieu vulnérable. Parce que chaque enfant mérite un cadre propice à l'apprentissage et à la réussite », indique l'association Manampisoa Handicap Madagascar (MHM), la semaine dernière.

Au-delà de l'amélioration des infrastructures, des efforts sont menés pour renforcer les compétences des enseignants. Des formateurs étrangers sont intervenus pour dispenser des formations spécialisées, tandis que des partenaires ont fourni des fournitures scolaires aux élèves. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer le cadre physique, mais aussi de soutenir la qualité de l'enseignement, car les élèves doivent être encadrés et guidés pour atteindre un niveau adéquat en classe.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certaines catégories d'élèves nécessitent une attention particulière. Parmi eux, les enfants non-voyants au nombre de dix dans ce centre bénéficient d'un encadrement rapproché et adapté à leurs besoins spécifiques. « Si nous ne faisons pas les efforts nécessaires pour les accompagner, leur niveau reste faible dans les classes », explique un responsable du centre. Cent enfants vulnérables, dont dix malvoyants, sont pris en charge dans ce centre.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.