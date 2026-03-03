Madagascar: Conférence nord - La bataille au sommet relancée

Bilan à mi-parcours. La plupart des équipes en lice à la Pure Play Football League sont en repos après la 7e journée, depuis la semaine passée. Si Disciples FC prend le large avec cinq longueurs d'avance dans la conférence Sud, la bataille au sommet est relancée dans la conférence Nord. Ajesaia grimpe petit à petit les marches et accoste le leader, Cosfa. De la troisième place, l'équipe d'Antaninkatsaka se propulse à la place du dauphin avec un cumul de 15 points (4).

Les Militaires conservent toujours le fauteuil de leader, crédités de 15 unités (+8) et un match en retard. Les protégés du coach Yves Rabemaromanga ont défait FC Clinique Zanatany sur le score de 2 à 1 dimanche à Iavoloha. L'équipe de Bongolava a mené 1 à 0 à la pause grâce au but marqué par Antonio.

Sicola a inscrit le but de l'égalisation au retour des vestiaires (69e), mais Diary s'est offert le but de la différence dans les dix dernières minutes (82e). Tenu en échec sur un score vierge par Fosa Juniors FC samedi à Antaninkatsaka, FC Rouge cède sa place et rétrograde au troisième rang, avec 13 points au compteur. Les Félins majungais conservent, de leur côté, la quatrième place (12 points).

Meilleur buteur

Dans la conférence Sud, le club champion national en 2024, Disciples FC, reste intouchable en tête du classement, crédité de 19 points, devant Elgeco Plus, champion en titre (14 points +4) et AS Sainte-Anne (14 points +3). Quant au top buteurs, Fabrice Alphonse Tovonay, de la formation du Vakinankaratra, se hisse en haut du tableau avec sept réalisations en sept journées, soit un but par match.

L'attaquant des Militaires, Massinga « Massi » Ranaivoson, le talonne à deux buts d'écart, et Daurlin Razafindramarojaona (AS Sainte-Anne) et Derrick Falitombo (Fosa Juniors FC) occupent la troisième place ex aequo, avec quatre buts marqués. La phase de conférences du championnat reprendra ce week-end et entamera les matchs retours. Les quatre équipes les mieux classées de chaque groupe après les sept journées restantes se qualifieront aux Play Offs, l'équivalent des quarts de finale, qui se joueront en aller et retour.