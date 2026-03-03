Madagascar: Volleyball /ZONE 7 - Les Gendarmes terminent en tête du groupe C

Parcours sans faute. L'équipe masculine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) caracole en tête du groupe C après son troisième et dernier match de poule, hier, à la 30e édition du championnat des clubs de la zone 7 à Victoria, aux Seychelles.

Les Gendarmes ont défait en cinq sets, au bout du suspense, les Mauriciens du Quatre Bornes VBC, hier, au Palais des sports à Roche Caïman. Les hommes de Jean Honoré Razafinjatovo ont encore cédé le premier set (21/25) avant d'assurer les deux suivants (25/20, 25/19). Les deux formations ont été dos à dos au quatrième set, mais le club treize fois champion national s'est plié de justesse 23/25. En tie-break, GNVB a encore été mené d'un point avant de l'emporter au forceps par 16 à 14.

La Gendarmerie nationale confirme ainsi sa suprématie et valide son ticket pour les quarts de finale du sommet régional. L'équipe féminine a, quant à elle, enregistré une deuxième défaite après la victoire d'entrée ce week-end. Les volleyeuses de Betongolo se sont inclinées devant les Réunionnaises du Saint-Denis Olympique volleyball, hier, 0-3 (23/25, 13/25, 17/25). Les deux autres équipes représentantes de la Grande Île, Mama et Squad X, avaient déjà encaissé deux défaites chacune en phase de groupes.