Madagascar: Volleyball /ZONE 7 - Les Gendarmes terminent en tête du groupe C

3 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Parcours sans faute. L'équipe masculine de la Gendarmerie nationale volleyball (GNVB) caracole en tête du groupe C après son troisième et dernier match de poule, hier, à la 30e édition du championnat des clubs de la zone 7 à Victoria, aux Seychelles.

Les Gendarmes ont défait en cinq sets, au bout du suspense, les Mauriciens du Quatre Bornes VBC, hier, au Palais des sports à Roche Caïman. Les hommes de Jean Honoré Razafinjatovo ont encore cédé le premier set (21/25) avant d'assurer les deux suivants (25/20, 25/19). Les deux formations ont été dos à dos au quatrième set, mais le club treize fois champion national s'est plié de justesse 23/25. En tie-break, GNVB a encore été mené d'un point avant de l'emporter au forceps par 16 à 14.

La Gendarmerie nationale confirme ainsi sa suprématie et valide son ticket pour les quarts de finale du sommet régional. L'équipe féminine a, quant à elle, enregistré une deuxième défaite après la victoire d'entrée ce week-end. Les volleyeuses de Betongolo se sont inclinées devant les Réunionnaises du Saint-Denis Olympique volleyball, hier, 0-3 (23/25, 13/25, 17/25). Les deux autres équipes représentantes de la Grande Île, Mama et Squad X, avaient déjà encaissé deux défaites chacune en phase de groupes.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.