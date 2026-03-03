Madagascar: CINÉMA - Le film japonais à l'écran

La 9e édition du Festival du Film Japonais a enchanté le public malgache, ce samedi, en mettant en lumière le cinéma d'animation japonais au Cinepax, gratuit et accessible à tous.

Ce samedi 28 février, l'ambassade du Japon à Madagascar, en collaboration avec le cabinet Profiler, a organisé la 9e édition annuelle du Festival du Film Japonais au Cinepax, consacrée cette année exclusivement au cinéma d'animation. L'événement, entièrement gratuit, visait à promouvoir la culture japonaise et à offrir aux jeunes Malgaches l'accès à des projections inédites.

L'ambassadeur Hitoshi Tojima a ouvert la cérémonie avec un discours, en présence de Lova Randriambololonirina, cinéaste et secrétaire général du cabinet Profiler, de Yuki Asaka, de la section culturelle de l'ambassade du Japon, et de Sakae Kakiuchi, chargé d'affaires politique, qui ont également participé aux interviews.

Deux films d'animation ont été projetés, dont le célèbre Demon Slayer. Cette édition se distinguait par le choix des films : contrairement aux années précédentes où des films anciens et variés dramatiques ou romantiques étaient diffusés, cette 9e édition a proposé 100 % d'animations ciblant particulièrement le jeune public. Tous les films ont été diffusés en version originale japonaise avec sous-titres en français, afin de préserver l'authenticité culturelle tout en restant accessibles.

Après chaque projection, des échanges ont été organisés avec le public pour recueillir leurs impressions et opinions sur le cinéma japonais. Des fiches de sondage ont également été distribuées afin de collecter des retours précis pour améliorer les prochaines éditions.