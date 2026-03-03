Madagascar: Tsiry Manantena Rakotomalala s'installe à Alarobia

3 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

C'est dans l'enceinte du stade d'Alarobia, temple de l'athlétisme, que s'est déroulée, samedi, la passation de service entre le Directeur technique national (DTN) sortant, Hery Rambeloson, et son successeur, Tsiry Manantena Rakotomalala. La rencontre a été marquée par la transmission officielle des dossiers administratifs ainsi que des équipements relevant de la direction technique nationale.

Cependant, le nouveau DTN n'a pas tardé à faire un constat préoccupant. «Presque 90 % des matériels de musculation ont disparu», a-t-il déclaré. Une affirmation aussitôt confirmée par son prédécesseur. « Je confirme la déclaration du nouveau DTN. Il y a un responsable logistique dont je ne cite pas le nom, à lui d'apporter des explications », a précisé Hery Rambeloson.

Malgré cette situation, Tsiry Manantena Rakotomalala affiche sa volonté de relancer l'athlétisme malgache. Dans l'immédiat, il a mis en place une entité responsable du «haut niveau et performance», sous la supervision de Hanitra Rakotondrabe, ainsi qu'une cellule « formation et développement » confiée à José Rajaonah et Eric Saraely. Une première étape dans le processus de reconstruction.

