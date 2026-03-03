Madagascar: Imerintsiatosika - Les occupants d'une BMW échappent à la mort

Les passagers d'une BMW ont survécu à un accident spectaculaire dimanche sur la Route nationale 1. L'état du véhicule, réduit à une carcasse, laisse imaginer le pire.

Sortie de route spectaculaire. Les occupants d'une BMW ont échappé de peu à la mort dimanche après-midi sur la RN1, au niveau du PK 37+200, dans la commune d'Imerintsiatosika. Le véhicule, en provenance d'Arivonimamo et se dirigeant vers Antananarivo, a quitté la chaussée et effectué plusieurs tonneaux.

Selon la Circonscription interrégionale de la Gendarmerie nationale d'Antananarivo, les quatre individus à bord, âgés de 25 à 28 ans, dont le conducteur de 27 ans, ont été blessés et transportés vers un centre de soins. Aucun décès n'a été enregistré. Les témoins évoquent une vitesse excessive comme cause probable de l'accident. La Brigade de la sécurité routière d'Arivonimamo a ouvert une enquête.

Des sources civiles avancent que la BMW et une Hyundai Starex auraient tenté de rattraper une Golf Type 5, qui aurait participé à une course automobile organisée à Arivonimamo. Dans ce contexte,le conducteur de la BMW aurait perdu le contrôle, effectué deux tonneaux et projeté trois passagers hors du véhicule. Tous ont survécu, mais ont été blessés.

Écrasée

Le propriétaire de la BMW conteste toutefois cette version et affirme qu'aucune poursuite n'était en cours. Selon lui, l'accident serait survenu après une manoeuvre pour éviter un cycliste, ce qui aurait entraîné la sortie de route et les tonneaux.

Les images de la scène confirment la violence du choc et illustrent la gravité de l'accident. Le véhicule se trouve complètement hors de la chaussée, immobilisé dans un champ en contrebas. La carrosserie est méconnaissable, l'avant écrasé et le moteur mis à nu. Le pare-brise est brisé, les vitres latérales endommagées et le châssis déformé.

Pendant que les gendarmes relevaient les éléments de l'accident, une foule de curieux s'était massée autour. Au vu de l'état de la voiture, beaucoup peinaient à croire que les quatre passagers aient pu s'en tirer sans perdre la vie. Les circonstances exactes restent à déterminer, mais toutes les parties confirment que, malgré la gravité de l'accident, les occupants de la BMW ont survécu.