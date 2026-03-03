Burkina Faso: Journée de l'exemplarité fiscale - Le Premier ministre montre l'exemple

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a lancé officiellement, la journée de l'exemplarité fiscale en payant sa Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) et la taxe de résidence, lundi 2 mars 2026, à Ouagadougou.

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a payé sa Taxe sur les véhicules à moteur (TVM) et sa taxe de résidence. Par cet acte, il a lancé officiellement la 4e journée de l'exemplarité fiscale, hier lundi 2 mars 2026 à Ouagadougou.

En effet, les journées de l'exemplarité fiscale ont été instituées pour promouvoir un principe fondamental qui est la gouvernance par l'exemple. « Elles visent à encourager les responsables publics, les décideurs et l'ensemble des citoyens à démontrer par leurs propres actes, leur engagement au civisme fiscal.

Car, l'impôt n'est pas seulement une obligation légale. Il est un acte de patriotisme économique. Un levier de souveraineté, un instrument de solidarité nationale », a expliqué la Directrice générale des impôts (DGI), Talato Eliane Djiguemdé. Selon elle, la tenue de cette IVe édition traduit la volonté affirmée des plus hautes autorités de placer l'exemplarité au cœur de l'action publique, la reconnaissance du rôle stratégique de la DGI dans la construction de la souveraineté budgétaire et la détermination du gouvernement à consolider une culture nationale de responsabilité fiscale.

« En nous acquittant de notre devoir fiscal, nous appelons chaque fils et fille du Burkina à comprendre que plus que jamais, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Aujourd'hui, le gouvernement donne l'exemple. C'est pourquoi, nous avons élargi l'obligation du quitus fiscal à toutes les nominations dans l'administration. C'est en cela que nous serons légitimes pour inviter nos compatriotes à faire de même en s'acquittant de leur devoir fiscal », a-t-il souligné.

Un engagement pour la souveraineté réelle

C'est une occasion pour le Premier ministre d'engager chaque citoyen burkinabè à rester dans cette dynamique et surtout à s'acquitter de ses devoirs fiscaux en payant toutes ses taxes. Car, « chaque fois qu'un citoyen s'acquitte de sa taxe, de ses impôts, c'est un acte d'amour, d'engagement pour la souveraineté réelle du Burkina. C'est en cela que nous allons disposer d'un Burkina Faso vertueux pour nos générations futures », a relevé le Premier ministre.

En rappel, les performances de la DGI ont connu une progression soutenue avec une croissance de près de 20 % en 2025. Ainsi, 1 370 milliards F CFA ont été recouvrés en 2023, 1 493 milliards FCFA en 2024 et 1 790 milliards F CFA en 2025. Pour la DGI, ces résultats sont le fruit d'un engagement collectif constant, d'un leadership partagé et d'une culture de responsabilité.