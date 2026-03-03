Burkina Faso: Montée des couleurs nationales - Le ministre de la Sécurité appelle à la discipline et au sens du service public

Le personnel du ministère de la Sécurité s'est mobilisé, ce lundi 2 mars 2026, à l'occasion de la deuxième montée mensuelle des couleurs de l'année 2026. La cérémonie s'est tenue en présence du ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, entouré de plusieurs responsables et cadres du département.

A l'issue du cérémonial, le ministre a livré un message empreint de fermeté et d'engagement. Il a d'abord rendu un vibrant hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS), ainsi qu'aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) tombées sur le champ d'honneur.

Il a exprimé ses vœux de prompt rétablissement aux blessés et salué la détermination de ceux qui poursuivent, avec courage et abnégation, leur mission sur le théâtre des opérations. Poursuivant son intervention, le ministre Sana a insisté sur la nécessité d'un véritable changement de paradigme dans l'action des agents publics.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que chaque serviteur de l'Etat se doit d'agir avec professionnalisme, courtoisie et sens élevé de l'intérêt général. « Les populations doivent être considérées comme des clients du service public et nous devons garder à l'esprit que l'intérêt général prime en toutes circonstances », a-t-il déclaré.

Evoquant le mois de février, marqué par des sanctions disciplinaires à l'encontre d'agents impliqués dans des faits de corruption, le ministre a réaffirmé sa détermination à poursuivre la lutte contre ce fléau. Il a exhorté l'ensemble du personnel à se départir de toute pratique contraire à l'éthique et à incarner, au quotidien, les valeurs de probité et d'intégrité.

« Il est impossible de prôner la Révolution populaire progressiste sans promouvoir l'ordre, la discipline et l'exemplarité au sein de nos rangs », a-t-il martelé, appelant à davantage de loyauté et de rigueur professionnelle.

Saluant les efforts consentis par les différentes structures du département, le ministre a félicité les agents pour les résultats obtenus et les a encouragés à maintenir la dynamique engagée. Il a enfin formulé ses vœux de bon mois de carême aux fidèles musulmans et chrétiens, ainsi que de bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme à venir.