Burkina Faso: Caisse des dépôts et d'investissements - Le nouveau directeur général, Askadar Housmane Sanou prend fonction

La passation de charges entre le directeur général entrant de la Caisse des dépôts et d'investissements du Burkina Faso (CDI-BF), Askadar Housmane Sanou et celui sortant, le Pr Serge Auguste Bayala a eu lieu, le lundi 2 mars 2026 à Ouagadougou.

Nommé en Conseil des ministres du 12 février dernier, le nouveau Directeur général (DG) de la Caisse des dépôts et d'investissements du Burkina Faso (CDI-BF), Askadar Housmane Sanou a pris fonction, le 2 mars 2026, à Ouagadougou. C'est le secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Vieux Abdoul Rachid Soulama qui l'a installé dans ses fonctions.

De son parcours d'économiste, spécialiste des marchés de capitaux et en gestion des risques financiers, Askadar Housmane Sanou a 15 années d'expérience professionnelle dans le secteur de l'administration publique où il a occupé plusieurs fonctions. Il remplace le Pr Serge Auguste Bayala à ce poste.

Le secrétaire général du ministère en charge de l'économie, Vieux Abdoul Rachid Soulama a félicité le nouveau DG de CDI-BF pour sa nomination à la tête de l'institution. Selon lui, l'Etat attend de lui la transformation, la préservation de l'équilibre et la solidité de l'institution.

Il a indiqué que c'est avec un profond sens du devoir qu'il prend aujourd'hui ses fonctions à la tête de la Caisse des dépôts et d'investissements du Burkina Faso. Aussi, il a dit mesurer la portée de la responsabilité qui lui est confiée. « Cette confiance n'est pas un aboutissement. Elle est un point de départ exigeant. A cet effet, j'ai besoin de l'aide de tous mes collaborateurs pour réussir cette mission », a-t-il souligné.

Bâtir avec méthode et ambitions

Il a salué le DG sortant pour le travail réalisé dans un contexte complexe. En effet, a-t-il poursuivi, il a contribué à structurer l'institution, à consolider ses bases et à renforcer sa crédibilité. « Ces acquis obtenus constituent un socle sur lequel nous devons bâtir avec méthode et ambitions notre mission », a-t-il signifié. Le DG sortant quant à lui, a rappelé les acquis engrangés au cours de son mandat.

« Il s'agit de la structuration de l'économat des forces de défense et de sécurité et du marché du secteur 12 de Ouagadougou. Nous avons consolidé aussi un patrimoine stratégique de 3400 mètre carré aménagé à Ouaga 2000, 20 ha à Bobo-Dioulasso et 47 ha à Dédougou », a-t-il énumeré.

Sur le plan financier, la CDI-BF a enregistré un résultat net de plus d'un milliard F CFA de capitaux consolidés. Pour lui, cette passation de service s'inscrit dans une dynamique de continuité de l'action publique et de renforcement du leadership institutionnel. « Toutes mes félicitations à mon successeur et je souhaite l'accompagnement du personnel dans l'accomplissement de sa mission », a indiqué le Pr Bayala.