Madagascar: Maevatanana - Trois hommes arrêtés pour viol collectif

Une habitante de Maevatanàna a reconnu ses trois violeurs présumés, déclenchant une intervention éclair de la Police nationale. Samedi 28 février, vers 19 heures, elle s'est présentée au commissariat de la Sécurité publique de la ville, bouleversée mais déterminée à dénoncer l'horreur qu'elle venait de subir.

Elle a déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle accompagnée de violences physiques dans le quartier de Morafenokely, mettant en cause trois individus dont elle affirmait connaître l'identité. À peine la plainte enregistrée, les policiers se sont lancés dans une traque nocturne. L'opération, menée tambour battant, a permis de localiser les suspects vers 20h 50, toujours dans le même secteur. Deux hommes ont été interpellés sur-le-champ, pris dans les filets des Forces de l'ordre. Le troisième a réussi à s'échapper dans la nuit, mais reste activement recherché.

Les habitants de Maevatanàna, sidérés par la brutalité de l'affaire, saluent le courage de la victime qui a osé briser le silence et pointer du doigt ses agresseurs. L'arrestation des deux suspects est déjà perçue comme une victoire de la rapidité policière.