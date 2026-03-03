Madagascar: Katsepy - Décès suspect d'un pêcheur

3 Mars 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Trois hommes étaient partis en mer pour pêcher aux abords d'Ambarikely, à Antrema, dans la commune de Katsepy, lundi 24 février dernier. Les deux pêcheurs sont rentrés sans leur collègue le soir. À leur retour, ils ont annoncé que leur camarade était tombé dans l'eau, près du port Schneider devant le jardin Damour, à la Corniche.

Cinq jours plus tard, le corps est découvert à Ambarikely, après les recherches. La victime était âgée de 25 ans. La famille soupçonne des circonstances suspectes et a porté plainte afin d'apporter un éclairage sur l'affaire. Les deux hommes sont placés en garde à vue et font l'objet d'une enquête depuis vendredi.

« Pourquoi les deux hommes sont-ils sains et saufs, et pourquoi mon fils est-il tombé à l'eau ? L'un des deux a l'habitude de pêcher avec lui depuis trois ans, l'autre est un nouveau depuis le jour de sa disparition. Pourquoi n'ont-ils pas tenté de rechercher mon fils? D'ailleurs, ils ont déclaré qu'il était tombé près du port Schneider, c'est tout près. La mer était encore à marée basse ce jour-là. C'est impossible que le corps n'ait pas été découvert tout de suite », a critiqué le père du défunt. Une autopsie a été pratiquée et le corps a été remis à la famille. Les enquêtes sont en cours.

