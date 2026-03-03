Gabon: Gendarmerie Oyem/Passation de commandement Marcel Doumbye au commande

L'esplanade de la gendarmerie, située à Mont-Miyélé dans le premier arrondissement de la commune d'Oyem, a servi de cadre récemment à la cérémonie de passation de commandement entre le Colonel Gaston BIMA (le sortant) et l'entrant, le colonel Marcel DOUMBYE désormais le nouveau Commandant Départemental Nord.

Cette cérémonie a vu la présence des autorités politico- Administrative. Judicaire et de sécurité et de défense en tête desquelles le Gouverneur Jules Djeki. L'exécution de ce geste devenu un rituel a été placé sous le commandement du Chef d'Etat-major, le Général Paul Aimé MOUSSIE et ce sous l'oeil attentive de ses pairs (Généraux) faisant partie de la délégation venue spécialement de Libreville.

Au cours de ce rituel, il y a eu la restitution du commandement par le sortant et de la transmission du pouvoir à l'entrant. Et le Chef d'Etat-Major s'est adressé à cette phrase comme à l'accoutumé "vous reconnaitrez désormais votre Chef...". Il faut dire que ladite cérémonie s'est déroulé en deux phases entre le rituel et le défilé militaire pour clore un vin d'honneur suivi d'une série de science de travail a mis un terme.

Le Colonel Marcel Doumbye n'est pas un inconnu dans la maison, il aurait déjà servi dans le passé dans la l'antenne Recherche ; sur le plan professionnel, c'est un baroudeur, il gravit les échelons et a occupé à de très hautes fonctions également il a reçu plusieurs distinctions en son honneur comme celle de la médaille de reconnaissance militaire, il est père d'une nombreuse famille.