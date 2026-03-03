Maroc: Rabat et Bruxelles scellent un tournant stratégique, la Belgique réaffirme son soutien à l'autonomie sous souveraineté marocaine

Les relations entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Belgique ont franchi un cap significatif lundi à Rabat, à l'occasion de la visite officielle du Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la Coopération au développement du Royaume de Belgique, Maxime Prévot, reçu par le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

À l'issue de leurs entretiens, les deux responsables ont souligné leur détermination commune à hisser la relation bilatérale à un niveau stratégique, fondé sur un dialogue politique approfondi, une coopération économique dynamique et une concertation étroite sur les grands enjeux régionaux et internationaux.

Les deux parties ont mis en avant la solidité des liens historiques entre Rabat et Bruxelles, nourris notamment par une communauté marocaine fortement intégrée en Belgique et par des échanges humains soutenus. Le dialogue politique bilatéral a été salué pour sa qualité et la confiance renouvelée qu'il traduit, avec la volonté affichée de structurer davantage les mécanismes de concertation afin d'accompagner l'évolution des priorités stratégiques des deux pays.

Sur le plan économique, Rabat et Bruxelles ont convenu d'encourager les investissements et les partenariats dans des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment la transition énergétique, les infrastructures durables, l'économie verte et l'innovation industrielle. Le Maroc a été présenté comme une plateforme stratégique d'accès au continent africain, tandis que la Belgique a été mise en avant en tant que hub européen de premier plan.

Au niveau multilatéral, les deux ministres ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme effectif, au respect du droit international et à la promotion de solutions politiques négociées aux crises régionales. Ils ont également insisté sur la nécessité d'une coordination accrue au sein des enceintes internationales, notamment sur les questions liées à la sécurité, au climat et au développement.

Mais c'est sur la question du Sahara marocain que la visite a pris une dimension particulière. La Belgique a réaffirmé son soutien clair et constant à l'Initiative d'autonomie sous souveraineté marocaine, la qualifiant de « base la plus adéquate, sérieuse, crédible et réaliste » pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable au différend régional.

M. Prévot a souligné que cette position s'inscrit dans la continuité de la Déclaration conjointe signée à Bruxelles le 23 octobre 2025 et dans la reconnaissance de l'importance existentielle de cette question pour le Royaume du Maroc. Il a affirmé que la région du Sahara s'inscrit résolument dans le cadre de la souveraineté et de l'unité nationale du Maroc, précisant que cette position est conforme au respect du droit international.

Le chef de la diplomatie belge a également indiqué que son pays entend agir en conséquence sur les plans diplomatique et économique. À cet effet, l'Ambassadeur de Belgique à Rabat sera invité à effectuer prochainement une visite dans la région du Sahara marocain afin de préparer et soutenir plusieurs initiatives économiques, notamment la visite d'entreprises belges et l'organisation de foires économiques portées par les agences régionales.

S'agissant de la couverture consulaire, la Belgique a réitéré que son Consulat général à Rabat est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume du Maroc, sans distinction régionale, y compris pour la région du Sahara marocain. La visite de M. Prévot s'inscrit ainsi dans une dynamique positive marquée par un dialogue politique régulier et une volonté partagée d'approfondir un partenariat stratégique moderne, équilibré et tourné vers l'innovation, traduisant la profondeur d'une relation d'amitié appelée à se consolider davantage dans les années à venir.