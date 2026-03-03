Sénégal: Capacité en sciences islamiques - L'UN-CHK lance officiellement les cours le 2 mars

3 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

L'Université numérique Cheikh Hamidou Kane (UN-CHK) annonce le démarrage effectif des cours de la formation en Capacité en sciences islamiques (CSI) au titre de l'année académique 2025-2026. Les enseignements du premier semestre débuteront le lundi 2 mars 2026, selon un communiqué rendu public le 27 février.

Cette formation, destinée à la première cohorte d'étudiants et d'auditeurs inscrits au programme, sera entièrement dispensée en ligne via la plateforme officielle de l'université. L'établissement invite les apprenants à se connecter régulièrement afin d'accéder aux contenus pédagogiques et de suivre les informations académiques.

Lancée en partenariat avec le Kawral Sandaaji Fuuta et le Centre de Recherche sur le patrimoine intellectuel africain Baajoordo, la formation en Capacité en sciences islamiques ambitionne d'ouvrir de nouvelles perspectives aux étudiants ainsi qu'aux pensionnaires des daaras. L'objectif affiché est de renforcer leurs compétences académiques et professionnelles dans le domaine des sciences islamiques, tout en facilitant leur insertion sur le marché du travail.

À travers cette initiative, l'UN-CHK poursuit sa stratégie d'élargissement de l'accès au savoir, en misant sur le numérique pour toucher un public diversifié à l'échelle nationale.

