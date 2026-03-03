Sénégal: Assemblée nationale - Les députés convoqués en séance plénière, ce mardi

3 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

L'Assemblée nationale convoque les députés pour une séance plénière, ce mardi 03 mars 2026 à 11h00. L'Ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi n° 04/2026 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM).

Ce nouveau texte définit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'organe chargé d'assurer la régulation du secteur des médias, dans un contexte marqué par une évolution rapide du paysage médiatique et numérique. La création du CNRM vise à consolider la liberté de la presse, à promouvoir le professionnalisme et l'éthique dans le traitement de l'information, tout en garantissant le respect des lois et règlements en vigueur.

Il vise à doter le pays d'un cadre juridique moderne et adapté, capable de répondre aux nouveaux défis liés à la pluralité des médias, à la protection du public et à la responsabilité des acteurs du secteur. Le CNRM aura ainsi pour mission de veiller à un équilibre entre liberté d'expression, respect de l'ordre public et préservation des valeurs républicaines.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.