Sénégal: Assemblée nationale - Les députés convoqués en séance plénière, ce mardi

L'Assemblée nationale convoque les députés pour une séance plénière, ce mardi 03 mars 2026 à 11h00. L'Ordre du jour porte sur l'examen du projet de loi n° 04/2026 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil national de Régulation des Médias (CNRM).

Ce nouveau texte définit les règles d'organisation et de fonctionnement de l'organe chargé d'assurer la régulation du secteur des médias, dans un contexte marqué par une évolution rapide du paysage médiatique et numérique. La création du CNRM vise à consolider la liberté de la presse, à promouvoir le professionnalisme et l'éthique dans le traitement de l'information, tout en garantissant le respect des lois et règlements en vigueur.

Il vise à doter le pays d'un cadre juridique moderne et adapté, capable de répondre aux nouveaux défis liés à la pluralité des médias, à la protection du public et à la responsabilité des acteurs du secteur. Le CNRM aura ainsi pour mission de veiller à un équilibre entre liberté d'expression, respect de l'ordre public et préservation des valeurs républicaines.