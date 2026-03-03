Congo-Brazzaville: Élection présidentielle - Les '242 raisons de soutenir Denis Sassou N'Guesso' dévoilées

La dynamique citoyenne Pona ekolo, Samu na bwala qui milite pour la réélection du président Denis Sassou N'Guesso a publié, le 1er mars à Brazzaville, une brochure intitulé « 242 raisons de soutenir Denis Sassou N'Guesso ». Dans ce document de plus d'une centaine de pages, les soutiens du président sortant détaillent des arguments susceptibles de convaincre les Congolais.

La cérémonie de publication de la brochure les « 242 raisons de soutenir Denis Sassou N'Guesso » s'est déroulée en présence de plusieurs autorités. Ce document met en exergue les différentes réalisations du président sortant.

« 242 raisons de soutenir Denis Sassou N'Guesso » tire son nom de l'indicatif téléphonique de la République du Congo (+242). Une manière, selon ses initiateurs, de faire un clin d'oeil à l'enracinement national puisqu'il rassemble, de manière synthétique, les nombreuses raisons évoquées par les Congolais pour exprimer leur soutien à Denis Sassou N'Guesso.

Le président de la fédération de Brazzaville de Pona Ekolo, Samu na bwala, Ndeamba Antoine Riché, a, dans son intervention, souligné l'importance de cette activité. Pour lui, cette mobilisation s'inscrit dans une démarche de réflexion, d'engagement, de responsabilité citoyenne et de soutien au président Denis Sassou N'Guesso.

« À travers sa fédération, notre dynamique réaffirme sa disponibilité totale à accompagner la vision de Denis Sassou N'Guesso en vue de consolider l'unité nationale, la cohésion sociale et le développement harmonieux de notre pays », a indiqué le coordonnateur départemental.

Les participants à la cérémonie de présentation ont apprécié l'initiative et se sont engagés à la promouvoir. La brochure explicative est thématisée ; chaque raison évoquée renvoie à une réalisation concrète.

Le président de cette dynamique et membre de la direction nationale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso, Hugues Ngouelondélé, a souligné dans son intervention que la déclaration de candidature du président sortant ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du Congo. « Cette décision du chef de l'État conforte l'espoir et la confiance de millions de Congolais qui croient en la nécessité de son action, en la consolidation des acquis du quinquennat et en la poursuite de la marche vers le développement », a-t-il déclaré.

Notons que selon les membres de cette dynamique citoyenne, la brochure se veut également un outil de mobilisation destiné à sensibiliser la population à la vision de Denis Sassou N'Guesso dont le projet porte sur « la continuité et le progrès ». La cérémonie de la grande salle du Palais des congrès qui affichait complet a été agrémentée de prestations culturelles.