Tunisie: Port de la Goulette - La flotte renforcée par un nouveau remorqueur maritime

Le sixième et dernier remorqueur maritime, « Kerkouane », sur un total de six acquis par l'Office de la marine marchande et des ports, est arrivé au port de La Goulette dimanche matin.

Selon l'Office, relayé sur sa page Facebook, ce remorqueur constitue un atout important pour le port, visant à améliorer les indicateurs de performance et à garantir des conditions de sécurité optimales pour le trafic commercial. Le coût total de l'acquisition de ces remorqueurs est estimé à environ 168 millions de dinars, soit 49,3 millions d'euros, dont 41 millions d'euros financés par l'Agence française de développement sous forme de prêt.

Cet investissement a pour objectif de renouveler la flotte de remorqueurs, d'assurer l'entrée et la sortie des navires tout en garantissant la sécurité des infrastructures portuaires. Il vise également à permettre des interventions rapides si nécessaire, ainsi qu'à fournir assistance, remorquage, recherche et sauvetage, en accompagnement de la transition énergétique et écologique et du développement logistique des navires commerciaux internationaux, tout en maîtrisant les coûts d'exploitation et en contribuant au système portuaire global.

L'Office de la marine marchande et des ports avait réceptionné le premier de ces remorqueurs en septembre 2025.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn