Tunisie: Dubaï et Émirats - Le consulat tunisien appelle ses ressortissants à respecter les consignes des autorités locales

Le consulat général de la République tunisienne à Dubaï et dans les Émirats du Nord a appelé tous les membres de la communauté tunisienne ne disposant pas de carte d'inscription consulaire à s'enregistrer, afin de renforcer les moyens de contact avec l'ensemble des ressortissants tunisiens relevant de sa circonscription, conformément aux instructions du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, le consulat a précisé que l'inscription peut se faire soit en se rendant directement à ses locaux, soit en envoyant des copies des passeports accompagnées des coordonnées (numéro de téléphone, adresse et e-mail) à l'adresse électronique dédiée : tunisiaconsulate@gmail.com

Le consulat général a également indiqué que son personnel est mobilisé 24h/24 et 7j/7 pour suivre l'évolution de la situation, prendre les mesures nécessaires au profit des membres de la communauté et assurer la communication en répondant à leurs différentes demandes. Enfin, il a renouvelé son appel à respecter les consignes des autorités émiraties et à s'en tenir aux sources officielles pour s'informer.