Tunisie: Edelweiss Air lance une liaison directe entre Zurich et Djerba

La compagnie aérienne suisse Edelweiss Air a inauguré le 1er mars 2026 une ligne régulière reliant l'aéroport international de Zurich à celui de Djerba-Zarzis, a annoncé l'ambassade de Suisse en Tunisie.

Cette initiative vise à renforcer la connectivité aérienne entre les deux pays et à soutenir le développement touristique du Sud tunisien.

Un programme de vols évolutif selon la saison

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le calendrier des vols, qui s'étendra jusqu'au 29 novembre 2026, s'adapte aux fluctuations de la demande touristique. En mars, la compagnie propose un vol chaque dimanche. D'avril à mi-septembre, la fréquence passe à deux vols par semaine, les jeudis et dimanches. De fin septembre à octobre, la ligne sera renforcée avec trois vols hebdomadaires, les mardis, jeudis et dimanches. En novembre, la fréquence revient à un vol hebdomadaire chaque dimanche.

Une année 2025 record pour le tourisme tunisien

L'ouverture de cette ligne s'inscrit dans un contexte de forte reprise du secteur touristique tunisien. En 2025, le pays a accueilli plus de 11 millions de visiteurs, établissant un record historique. Le marché suisse a notamment progressé de 11 %, signe d'un intérêt croissant pour le tourisme culturel, écologique et le golf, des atouts majeurs de Djerba et du Sud tunisien.

Un impact économique et régional significatif

La liaison directe Zurich-Djerba devrait renforcer le rayonnement de l'île comme destination privilégiée des Européens. Elle constitue également une opportunité pour dynamiser l'économie du gouvernorat de Médenine et des régions voisines, tout en valorisant le patrimoine culturel et naturel du Grand Sud. Partenaire stratégique de Swiss International Air Lines, Edelweiss Air confirme ainsi son engagement envers les destinations méditerranéennes de qualité, tout en consolidant la position de la Tunisie comme destination sûre et compétitive sur la scène touristique mondiale.