Tunisie: Tensions au Moyen-Orient - Réunion d'urgence pour la sécurité des Tunisiens dans la région

Suite aux événements graves que connaît la région du Golfe arabe et du Moyen-Orient, et dans le cadre du suivi minutieux et continu de l'évolution de la situation, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a présidé aujourd'hui, 2 mars 2026, en présence de M. le Secrétaire d'État et de plusieurs cadres du Ministère, une réunion en ligne avec les Chefs des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes accréditées auprès des pays concernés.

La réunion a été consacrée à l'évaluation du niveau de préparation des Missions Diplomatiques et Consulaires pour faire face aux différents développements, ainsi qu'à l'adoption des mesures préventives nécessaires afin de garantir la sécurité des membres de la communauté tunisienne résidant dans ces pays, en coordination avec les autorités des pays d'accueil.

M. le Ministre a souligné la nécessité de renforcer le niveau de vigilance et d'intensifier la communication directe et permanente avec les membres de la communauté, de mettre à jour les plans d'urgence en fonction de l'évolution de la situation, et d'assurer une coordination étroite avec les autorités des pays d'accueil ainsi qu'avec l'ensemble des Missions Diplomatiques et Consulaires tunisiennes dans la région, afin de garantir la protection des intérêts tunisiens.

À cette occasion, M. le Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger a lancé un appel à tous les membres de la communauté tunisienne dans les pays concernés pour qu'ils fassent preuve de la plus grande prudence, respectent les consignes des autorités locales et procèdent à leur inscription auprès des Missions Diplomatiques et Consulaires pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, tout en veillant à mettre régulièrement à jour leurs coordonnées afin de permettre une intervention rapide en cas de besoin.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. le Ministre a également indiqué que la cellule de crise mise en place au sein du Ministère fonctionne 24 heures sur 24 et assure un suivi en temps réel de la situation, ainsi qu'une coordination continue avec nos Missions Diplomatiques et Consulaires à l'étranger.

Deux numéros d'urgence (98317530 et 92998087) ont été mis à disposition pour recevoir les demandes et préoccupations des membres de la communauté et leur fournir l'assistance nécessaire.

La réunion s'est conclue en réaffirmant que le Ministère des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger continuera de suivre de près l'évolution de la situation et de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les Tunisiens à l'étranger et préserver leurs intérêts, conformément aux exigences de la situation.