Tunisie: Confiance présidentielle renouvelée aux jeunes - Les nouvelles générations appelées à prendre le flambeau

Dans le cadre du suivi qu'il assure à la gestion des affaires du pays, le Président de la République a reçu, à deux reprises, la Cheffe du gouvernement dans un intervalle d'une semaine.

Et au cours des deux audiences, il a réitéré sa détermination à poursuivre la "guerre de libération nationale" en vue de mener le pays à bon port, en l'occurrence la réalisation du développement durable et global au profit de toutes les catégories sociales et dans toutes les régions.

Or, malheureusement, les affaires, plus précisément les services publics, ne sont pas en train d'être gérées de la manière escomptée à cause de la persistance de certaines forces rétrogrades à se maintenir aux postes de commande pour tirer profit de privilèges aux dépens de tous ceux ayant souffert de la discrimination et de l'exclusion.

En effet, le Chef de l'État a tenu à mettre au banc des accusés tous ceux qui n'ont pas su se rendre à l'évidence que l'heure des nostalgiques négatifs est révolue et qu'ils se trouvent désormais hors de l'histoire de la Tunisie nouvelle qui se trouve en marche pour la réalisation des véritables objectifs de la révolution du 17 décembre 2010, à savoir la mise en place de la justice sociale.

Et tout en mettant en exergue l'importance de l'unité de l'État, le Président Kaïs Saïed a insisté sur le fait que les attentes du peuple ne peuvent être concrétisées que grâce aux efforts des "patriotes libres" qui croient en la sacralité de la responsabilité qui constitue une lourde charge à assumer avec dévouement et abnégation contrairement à ce que pensent certains qui y voient juste les apparences et les privilèges.

Et d'ajouter que ces pseudo-responsables ne sont pas dignes d'être chargés de quelque poste de commande que ce soit, sachant que ces derniers ont cru pouvoir revenir sur la scène après s'être réparti les tâches entre eux en se faisant aider par des forces occultes qui tirent les ficelles, surtout à partir de l'étranger.

Après avoir procédé à ce diagnostic, le Chef de l'État est passé à l'étape des remèdes à apporter pour sortir de l'ornière en assurant qu'il est impératif de stopper les manoeuvres de ces forces qui profitent de tout un arsenal de textes législatifs qu'il faut amender en toute vitesse.

Or, il ne suffit pas de remplacer juste des textes par d'autres nouveaux, car l'essentiel ne réside pas uniquement dans les écrits, mais surtout à faire appel à de nouveaux responsables capables de les appliquer et de les concrétiser sans regarder aux éventuels avantages qu'ils peuvent tirer, ce qui éviterait à l'État une inflation législative qui ne peut avoir que des conséquences néfastes, en l'occurrence le gaspillage des deniers publics.

Plus encore, certaines parties ont été tellement dépitées par les résultats positifs de la démarche présidentielle optant pour le principe du compter-sur-soi qu'elles ont lancé des appels publics à des pays étrangers pour imposer des sanctions économiques contre la Tunisie dans le secret espoir de faire échouer l'approche présidentielle en faveur du peuple.

D'ailleurs, le Chef de l'État est clair et catégorique dans le sens de tout mettre en oeuvre pour la réussite des mesures prises pour la concrétisation de l'équité et de la justice, lesquelles mesures ont été retardées suite aux tentatives menées par des lobbies, souvent au sein même de l'administration, sans oublier la propagation des pratiques de corruption.

Le Président de la République a ainsi réaffirmé sa volonté de faire émerger une nouvelle génération de responsables pour prendre le flambeau dans le sens où le peuple a, certes, besoin d'un nouveau discours, mais également de réalisations à mettre rapidement en pratique sachant que chaque fois qu'on a fait appel à eux, les jeunes se sont toujours acquittés des charges qui leur ont été confiées.