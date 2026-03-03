Tunisie: Drame à Tunis - Le fils d'un homme d'affaires retrouvé mort brûlé

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à la suite de la découverte du corps calciné du fils d'un homme d'affaires, dans la zone située entre El Menzah 1 et Sidi Abdel Salam.

Selon les premières informations, la dépouille a été transférée aux services de médecine légale afin de déterminer avec précision les causes du décès.

Il est à noter que la victime avait été transportée à l'hôpital des grands brûlés et traumatismes graves de Ben Arous, où elle a succombé à ses blessures, malgré les tentatives de prise en charge médicale.

L'enquête est en cours afin d'élucider les circonstances exactes du drame.