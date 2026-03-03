Tunisie: Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET) 2026 - Une nouvelle génération d'entrepreneures prend le relais

L'entrepreneuriat féminin tunisien change d'échelle. À travers sa 11e édition, le programme Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET) dévoile un vivier de projets de plus en plus structurés, portés par des profils jeunes et qualifiés.

Cette édition trace les contours d'une nouvelle génération d'entreprises appelées à jouer un rôle croissant dans la transformation économique régionale.

La 11e édition des Trophées des Femmes Entrepreneures de Tunisie (FET) a été organisée le 27 février 2026 à Tunis par le magazine « Managers », en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté et en co-organisation avec la Délégation de l'Union européenne. L'événement a distingué huit entrepreneures tunisiennes pour l'innovation, la résilience et l'impact de leurs projets.

À l'ouverture, Hédi Mechri, directeur de publication de L'Économiste Maghrébin, a souligné que les FET constituent désormais un véritable levier de mobilité économique et d'internationalisation. Selon lui, le trophée dépasse la simple consécration pour marquer le début d'une nouvelle phase de développement transfrontalier. Il a également salué l'engagement des équipes et des partenaires institutionnels qui soutiennent le programme depuis sa création.

Mechri a indiqué que la 11e édition marque une étape importante pour un concept qui, en onze ans, a mûri et évolué. Le trophée FET est désormais bien plus qu'une simple consécration : il ouvre la voie à un nouveau départ et à une expansion transfrontalière pour les lauréates. L'initiative, portée avec détermination par Sahar Mechri, s'appuie sur le soutien précieux de partenaires historiques, de sponsors et d'une équipe engagée, dont la contribution est présentée comme un investissement dans l'avenir et dans le « rêve tunisien».

Sahar Mechri, directrice exécutive de «Managers» et fondatrice du programme FET, a débuté son allocution par le témoignage marquant d'une ancienne candidate du programme «Wing4Africa», illustrant l'impact concret de l'accompagnement offert aux entrepreneures, notamment dans les moments de doute.

Elle a mentionné que l'hésitation des candidates est souvent le signe de leur sérieux et a salué le courage qui précède toute réussite. Elle a également mis en avant la « chaîne de confiance » faite de partenaires, mentors, jury et soutiens qui permet aux lauréates de transformer les obstacles en opportunités.

La visibilité offerte par les trophées est présentée comme un levier à saisir activement, d'autant que le programme se prolonge par six mois de mentorat et un renforcement de l'ouverture vers l'Afrique subsaharienne. Son intervention s'est conclue par un appel aux lauréates à agir avec audace et à porter haut les couleurs de la Tunisie à l'international.

De son côté, Habib Karaouli, président-directeur général de Capital African Partners Bank (CAP Bank), a qualifié cette 11e édition de particulièrement exceptionnelle, tant par la qualité des participantes que par la diversification des prix, désormais élargis à la durabilité, à l'inclusivité et à la protection de l'environnement, en phase avec l'évolution de l'écosystème entrepreneurial.

Il a relevé la montée en puissance de jeunes femmes diplômées qui entreprennent par vocation et non par défaut. Parmi les enseignements majeurs figure également la valeur formatrice de l'échec, plusieurs lauréates ayant persévéré malgré des refus de financement.

L'édition se distingue enfin par son ambition panafricaine, avec une expansion annoncée vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Chaque édition introduit ainsi de nouvelles catégories: inclusion, autonomisation, durabilité afin de promouvoir des projets solides, évolutifs et capables de s'inscrire dans la durée.