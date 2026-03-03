Tunisie/Finlande - Vers un partenariat renforcé dans l'énergie et l'automatisation

Le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Finlande dans les secteurs de l'énergie et des technologies d'automatisation a été au centre d'une visite effectuée, à la fin du mois dernier, par l'ambassadrice de la République tunisienne en Finlande, Nabiha Hajji, auprès de la société ABB Finland.

Spécialisée dans les domaines de l'énergie, des équipements électriques lourds et des technologies d'automatisation industrielle, l'entreprise figure parmi les acteurs majeurs en matière d'innovation et de solutions technologiques avancées.

À cette occasion, l'ambassadrice a tenu une séance de travail avec les responsables de la société, consacrée à la présentation de ses principales activités et à l'examen des perspectives de partenariat avec la Tunisie.

Les discussions ont porté sur les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment la modernisation des mécanismes de gestion des ressources en eau, le développement du secteur agro-industriel et le renforcement du système national d'énergie propre.

Selon un communiqué publié lundi par la plateforme médiatique et de communication relevant du Ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, cette démarche s'inscrit dans le cadre des efforts visant à diversifier les partenariats technologiques de la Tunisie et à promouvoir les investissements à forte valeur ajoutée.

Cette visite traduit la volonté des deux parties d'explorer des projets concrets susceptibles de soutenir la transition énergétique et la modernisation industrielle en Tunisie.