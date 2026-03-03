Tunisie: Projet de régénération du centre ancien (PRCA) de la ville de Nabeul - La municipalité affiche ses ambitions

Parmi les composantes principales de ce projet, l'amélioration des espaces publics : l'aménagement des anciens souks (redonner vie au mythique souk El-Felfel, notamment à travers la création d'un musée de l'harissa et du piment et d'un espace de restauration; revitaliser souk El-Balgha et faire renaître souk El-Dhab de ses cendres), l'aménagement des espaces publics (Place des Martyrs, Place El-Raâii, Place de la Grande Mosquée, Place El-Jeeba et Place Echrak 1 et 2), l'embellissement des façades et la plantation d'arbres, l'installation de la signalétique...

Une réunion de travail s'est tenue jeudi dernier à l'Hôtel de Ville de Nabeul -- siège de la municipalité -- au cours de laquelle a été signée l'autorisation administrative pour le lancement de l'étude relative au projet de régénération des centres anciens (Prca), sous la supervision de M. Moez Belragcha, secrétaire général chargé de la gestion des affaires courantes de la municipalité, et en présence de plusieurs intervenants et acteurs du projet : les membres de l'équipe du bureau d'études Samd, des représentants de la Société tunisienne de l'électricité et de gaz (Steg) de la région de Nabeul, de l'Office national de l'assainissement (Onas) du la région de Nabeul, de la Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux (Sonede) de la région de Nabeul, de la direction régionale de Tunisie Télécom à Nabeul, de l'Institut national du patrimoine (INP), de l'unité de suivi du programme au niveau du ministère de l'Équipement et du Logement et des cadres de la direction technique de la municipalité.

Au cours de la réunion, l'architecte générale et cheffe du projet, Mme Hajer Bejaoui, a donné un aperçu général à travers une présentation «PowerPoint» sur l'importance de cette étude, dont la durée d'exécution est prévue pour 150 jours.

Selon Mme Bejaoui, ce programme s'articule autour de quatre axes :

- Primo, la réhabilitation des infrastructures urbaines de base : voirie, assainissement, gestion des eau pluviales, éclairage public et réseau de télécommunication et de Wifi,

- Secundo, l'amélioration des espaces publics : l'aménagement des anciens souks (redonner vie au mythique souk El-Felfel, notamment à travers la création d'un musée de l'harissa et du piment et d'un espace de restauration; revitaliser souk El-Balgha et faire renaître souk El-Dhab de ses cendres), l'aménagement des espaces publics (Place des Martyrs, Place El-Raâii, Place de la Grande Mosquée, Place El-Jeeba et Place Echrak 1 et 2), l'embellissement des façades et la plantation d'arbres, l'installation de la signalétique.

- Tertio, la valorisation du patrimoine culturel, architectural et urbain à travers une reconversion des anciens bâtiments pour un rôle touristique et culturel. Ex: la restauration de l'ancien siège de la commune et la reconversion en un centre d'exposition des anciens produits de céramique et le réaménagement de la maison «Dar Zitouna» pour sa reconversion en un espace culturel mettant en exergue des objets de métier.

- Et la promotion et la revitalisation des activités économiques, commerciales et artisanales (poterie, céramique et activités artisanales de la cité) : mettre en place un programme d'animation des souks de la Médina de Nabeul par la création d'évènements socioéconomiques, artisanaux et touristiques ainsi que l'accompagnement et l'appui à la formation des artisans.

«Promotion des produits du terroir»

«L'action sur souk El-Felfel entend faire revivre les activités culinaires d'antan, créer un espace de salon spécialisé dans les traditions culinaires anciennes et de promotions des produits de terroir (l'harissa, les différentes déclinaisons du piment, etc.)», souligne la cheffe du projet. «Les travaux de réaménagement prévus sont : la rénovation des ateliers ; le ravalement des façades ; assurer l'étanchéité des toitures ; l'aménagement des trottoirs ; l'aménagement d'une place centrale ; l'aménagement d'un parking ; la mise en place d'un éclairage public d'ambiance; la création d'un espace vert central ; l'installation de panneaux solaires sur le toit des ateliers ; la construction d'un bassin de stockage des eaux pluviales ; l'installation de pare-soleil en structure légère et le revêtement des voies en enrobé», ajoute-t-elle.

Mme Hajer Bejaoui a insisté, également, lors de sa présentation sur le rôle des différents intervenants dans ce projet pour fournir un diagnostic efficace permettant la mise en oeuvre du programme de régénération des centres urbains anciens, ainsi que la coordination et l'échange de données entre le bureau d'études, la municipalité et les différents acteurs publics concernant la base de données techniques et environnementales nécessaires à l'enrichissement de l'étude.

À l'issue de la réunion, il a été convenu de poursuivre la coordination entre les différents acteurs afin d'échanger les données requises.

Il est à rappeler que le coût total de l'opération est de six millions de dinars tunisiens (5.946.412,450 DT), dont 4.645.643,500 DT financés par le Prca et 408.973,185 DT par la Commune de Nabeul.