Tunisie: Protection des enfants - Appel à bannir les pétards des marchés

L'Organisation internationale de la protection des enfants méditerranéens (OIPEM) a appelé les autorités sécuritaires à interdire l'usage des pétards (fouchik) pendant le mois de ramadan afin de protéger la sécurité des enfants et des citoyens en général.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, l'organisation a aussi appelé les autorités de contrôle à multiplier leurs tournées afin d'empêcher la vente de ces produits sur les marchés soulignant la nécessité d'appliquer la loi contre les contrevenants.

Elle a également exhorté les parents à assumer leurs responsabilités légales et morales en s'abstenant d'acheter les pétards à leurs enfants afin de ne pas les mettre en danger.

« Utilisés de manière aléatoire et non sécurisée, ces produits représentent un réel danger aussi bien pour les enfants que pour les personnes âgées, les femmes enceintes et l'ensemble des citoyens », ajoute le communiqué.

L'organisation précise que les pétards peuvent exploser dans les mains des enfants, provoquant des blessures graves pouvant aller jusqu'à des brûlures sévères ou des dommages corporels permanents.