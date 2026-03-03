Tunisie: Les patriotes ne désarment jamais

Au moment où certains parmi nos responsables insouciants dont le nombre grossit de jour en jour et dont les erreurs ou plutôt les crimes se multiplient, à un rythme régulier, en bradant nos compétences et nos expertises obligées de vendre leur savoir à l'étranger et à se vendre elles-mêmes, à des prix dérisoires, il existe des hommes patriotes à souhait, convaincus de la nécessité de servir leur pays et d'épauler réellement et effectivement le Président Kaïs Saïed dans sa quête continue de promotion de la Tunisie et dans sa guerre en vue d'éradiquer définitivement la dépravation, la corruption, le népotisme... Et ce, pour que le Tunisien fasse valoir son droit absolu à la souveraineté, à la dignité et à un emploi décent respectant les normes internationales.

C'est dans ce cadre que s'inscrit une initiative prise par le ministère de l'Emploi et de la Formation, à savoir l'instauration d'un système d'appui en vue d'inciter les titulaires d'un doctorat à se lancer dans le monde des affaires en bénéficiant du programme national des investisseurs-leaders.

C'est-à-dire les jeunes qui décident de se prendre en charge, de créer leurs propres entreprises, en particulier celles à valeur ajoutée. Et donner l'exemple aux étudiants encore sur les bancs de l'université ou des centres de formation professionnelle. Une manière de les inciter à se libérer de la mentalité d'assisté éternel cultivée par les gouvernements des ères révolues et de mettre au tapis cette culture de désespoir que les détracteurs s'investissent à ancrer auprès de notre jeunesse.

Leurs desseins sont aujourd'hui démasqués, et le peuple, averti à temps de leurs méfaits et vacciné contre leurs pratiques «mafieuses», est déterminé à poursuivre son attachement à son Président et à ses choix de développement avant-gardistes qu'il ne cesse de plébisciter à chaque manoeuvre louche de ces traîtres irréversibles.

