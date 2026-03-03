Tunisie: Schengen change - Des visas plus longs bientôt pour les Tunisiens ?

L'Union européenne envisage une réforme majeure de sa politique de visas et de gestion des frontières.

Au cœur de cette stratégie figurent l'allongement possible de la durée des visas Schengen à entrées multiples pour les voyageurs fréquents et la numérisation complète des procédures aux frontières. Une évolution qui pourrait concerner les Tunisiens et, plus largement, les ressortissants d'Afrique du Nord.

Des visas multi-entrées potentiellement plus longs

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la nouvelle stratégie européenne en matière de visas, Bruxelles souhaite faciliter la mobilité des voyageurs réguliers présentant un bon historique de conformité. L'objectif est d'accorder plus systématiquement des visas Schengen à entrées multiples d'une durée plus longue aux personnes qui respectent les règles, notamment celles liées aux séjours de courte durée (90 jours sur 180).

Actuellement, le Code des visas permet déjà, dans certains cas, la délivrance de visas multi-entrées valables jusqu'à cinq ans. La réforme envisagée viserait à rendre ce mécanisme plus fluide et plus cohérent à l'échelle de l'espace Schengen, en valorisant les profils jugés fiables. Pour les voyageurs d'affaires, les étudiants en mobilité ou les familles ayant des liens réguliers avec l'Europe, cette évolution pourrait réduire la fréquence des demandes de visa et simplifier les démarches administratives.

Une frontière européenne entièrement numérique

Parallèlement, l'UE poursuit la mise en place de systèmes numériques destinés à moderniser les contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen. Le déploiement du système d'entrée-sortie (EES - Entry/Exit System) permettra d'enregistrer électroniquement les entrées et sorties des ressortissants de pays tiers, remplaçant progressivement les tampons sur les passeports par un enregistrement biométrique et automatisé. Ce dispositif s'appliquera à tous les voyageurs non européens effectuant des séjours de courte durée, y compris les Tunisiens.

À terme, la gestion des visas elle-même devrait également devenir plus digitalisée, avec des procédures en ligne renforcées et une interconnexion accrue entre les bases de données consulaires et frontalières.

Les Tunisiens et les ressortissants d'Afrique du Nord concernés

Contrairement à certaines interprétations, ces mesures ne visent pas uniquement les voyageurs basés dans le Golfe. Elles concernent l'ensemble des ressortissants de pays tiers soumis à visa Schengen, dont les Tunisiens, les Marocains, les Algériens et d'autres nationalités d'Afrique du Nord.

La Tunisie ne bénéficie pas d'un régime d'exemption de visa pour les séjours de courte durée dans l'espace Schengen. Les ressortissants tunisiens devront donc continuer à déposer une demande de visa auprès des consulats européens compétents. Toutefois, si la réforme est adoptée, les voyageurs présentant un historique positif pourraient obtenir plus facilement des visas à entrées multiples de plus longue validité.

Il convient toutefois de souligner que cette stratégie européenne doit encore suivre le processus législatif communautaire. Elle devra être examinée et validée par les institutions européennes avant d'entrer pleinement en vigueur. En attendant, les règles actuelles demeurent applicables : obligation de visa pour les ressortissants tunisiens, limitation des séjours à 90 jours sur une période de 180 jours et contrôle biométrique progressif aux frontières.

Avec cette initiative, l'Union européenne cherche à trouver un équilibre entre sécurité et facilitation des voyages. La numérisation des frontières vise à renforcer la traçabilité des flux migratoires, tandis que l'assouplissement ciblé des visas entend soutenir les échanges économiques, touristiques et académiques. Si elle est adoptée, cette réforme pourrait marquer une étape importante dans l'évolution du système Schengen, en rendant les déplacements vers l'Europe plus prévisibles et plus fluides pour les voyageurs réguliers.