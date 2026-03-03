Afrique: Éclipse lunaire totale du 3 mars 2026 - invisible en Tunisie et en Europe

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le monde observera ce mardi 3 mars 2026 une éclipse lunaire totale, qui ne sera pas visible depuis la Tunisie, ni depuis l'ensemble du continent africain et européen.

Lors d'une intervention téléphonique sur les ondes de la radio nationale, Hichem Ben Yahia, encadrant scientifique à la Cité des sciences, a indiqué que l'éclipse sera visible depuis le continent américain, l'Amérique latine, l'Asie de l'Est ainsi que la région du Pacifique. Il a précisé que la phase totale de l'éclipse durera 58 minutes et 30 secondes.

Il a ajouté que la durée globale du phénomène s'étendra sur cinq heures et demie, à partir de 8h44 (heure universelle). Le début de l'éclipse totale est prévu à 11h30, tandis que la fin de l'éclipse générale interviendra à 14h29. Le phénomène de l'éclipse lunaire se produit lorsque l'ombre de la Terre se projette sur la Lune au moment de la pleine lune, lui donnant une teinte rougeâtre, d'où l'appellation de « lune de sang ».

 

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.