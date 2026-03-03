Tunisie: Produits subventionnés détournés - Importante saisie de farine à Denden

Les brigades de contrôle économique relevant de direction régionale du commerce à Manouba, ont procédé, en coordination avec la police municipale, à la saisie de 47 quintaux de farine subventionnée dans une boulangerie située à Denden, pour violation des dispositions des produits subventionnés.

Un procès-verbal a été établi en attendant la réinjection du produit saisi dans les circuits de distribution légale, alors que les mesures administratives et pénales à l'encontre du propriétaire sont en cours de finalisation.

Par ailleurs, 391 kg de bananes d'origine inconnue ont été saisis, pour infraction aux règles de traçabilité commerciale.

La marchandise a été écoulée au profit d'une grande surface de Manouba au prix de 7 dinars/kilo, les recettes devant être déposées par la suite au Trésor public, en attendant l'achèvement des procédures relatives à la détention et la mise sur le marché de produits d'origine non justifiée.

Les services régionaux ont réaffirmé la poursuite des opérations de contrôle des produits subventionnés, de leurs conditions d'utilisation et de commercialisation, ainsi que la mobilisation contre les pratiques de spéculation, de vente conditionnée et de détournement de produits subventionnés.