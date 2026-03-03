Tunisie: Le Chef de l'État promet un grand ménage dans la sécurité sociale

Le Président de la République, Kais Saïed, a reçu hier après-midi, le 2 mars, Sarra Zaâfrani Zenzeri, Cheffe du Gouvernement, ainsi que Issam Lahmar, Ministre des Affaires Sociales.

Un constat critique sur la protection sociale

L'entretien a porté essentiellement sur la situation actuelle des caisses sociales, jugée désormais « inacceptable ». Le chef de l'État a souligné que le devoir national impose d'entamer des réformes structurelles globales et de revoir l'intégralité du système dans toutes ses composantes. Le Président de la République a dressé un constat sans concession sur l'état actuel de ces institutions, qualifiant leur dérive financière et administrative d'inacceptable.

Selon lui, l'urgence nationale commande désormais d'engager des réformes structurelles profondes. Ce chantier législatif ne saurait se limiter à des ajustements superficiels ou à des mesures palliatives dont l'impact resterait sans effet sur le quotidien des Tunisiens. Il s'agit au contraire de repenser l'intégralité du système à travers une approche prospective et scientifique, capable de s'attaquer aux racines du mal.

Le diagnostic présidentiel pointe du doigt un héritage complexe, marqué non seulement par des choix stratégiques passés contestables, mais surtout par une gestion défaillante et des pratiques de corruption qui ont durablement érodé les deniers publics. Cette situation a conduit, par un effet de domino, à une dégradation manifeste des prestations offertes aux assurés sociaux. Face à ce bilan, le Chef de l'État prône une gouvernance fondée sur les principes de justice et d'équité, seule garante du respect des droits fondamentaux des citoyens.

Le président de la République Kais Saïed a rappelé que la mission première de ces caisses aurait dû les préserver de tout déficit. Il a même soutenu qu'une gestion saine aurait pu transformer ces institutions en véritables piliers de souveraineté financière, capables, le cas échéant, de soutenir le budget de l'État.

Clôturant cet entretien sur une note de fermeté, le Président a réaffirmé sa volonté de poursuivre l'effort national pour lever les obstacles qui entravent le progrès du pays. En soulignant que l'heure n'est plus aux promesses sans lendemain ni aux illusions, il a engagé le gouvernement dans une action continue afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple tunisien.