Afrique de l'Ouest: Niger - Baisse de 10,2% des prix à la consommation en janvier 2026

En janvier 2026, les prix des biens et services destinés à la consommation ont globalement baissé de 10,2 % par rapport au mois de janvier 2025, selon l'Institut National de la Statistique (INS) du Niger.

« Cette diminution du niveau général des prix sur un an est liée principalement à celle des prix des produits composant, notamment, les divisions Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (-19,9 %), Services d'enseignement (- 15,15 %) et Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles (-2,9 %) » explique l'INS.

Toutefois, cette baisse du niveau général des prix a été atténuée par la hausse des prix des produits appartenant, particulièrement, à la Division Assurances et services financiers (+10,4 %), Santé (+1,9 %) et Transport (+1,1 %).

S'agissant particulièrement de la consommation alimentaire dans le ménage, l'INS note une baisse des prix des produits tels que les céréales (-29,7 %), le sel, condiments et sauces (-20,9 %) et le sucre de canne et de betterave (-19,3 %).

Par contre, cette structure nigérienne relève une hausse des prix du lait cru et entier (+7,3 %) et de la viande fraîche, réfrigérée ou congelée (+5,8 %).

Selon l'origine, les produits locaux et importés ont connu des baisses respectives de 9,9 % et 10,6 % en janvier 2026 par rapport au même mois de l'année 2025.

En moyenne annuelle, le taux d'inflation s'est établi à -5,8 % en janvier 2026 contre -4,7 % le mois précédent et +8,8 % un an plutôt (janvier 2025). « Avec ce taux d'inflation en moyenne annuelle de -5,8 %, souligne l'INS, le Niger se maintient largement en dessous de la norme maximale de 3% fixée par la Commission de l'UEMOA dans le cadre du suivi des critères de convergence, et ce, depuis le mois de juillet 2025. »