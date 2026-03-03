Burkina Faso: Attaque de Titao - Les Forces combattantes font payer à nouveau le prix fort à une centaine de terroristes

Des terroristes, convaincus de leur succès après la cuisante défaite de Titao, avaient prévu de filmer leurs nouvelles offensives à des fins de propagande. C'était sans compter sur la détermination des boys, qui les ont sévèrement matés, laissant une centaine de racailles, dont leur caméraman, aux oiseaux rapaces, avant de récupérer un important arsenal de guerre.

Vaillamment repoussés, lors de l'attaque contre les populations civiles à Titao, le 14 février 2026, des terroristes ont tenté de se redéployer vers l'Ouest, puis vers l'Est, pour s'en prendre aux positions des Forces combattantes dans plusieurs localités du Sahel.

À Barga, Tongomayel et Béléhédé, ils ont essuyé de cuisantes défaites face à la riposte coordonnée des unités au sol et des vecteurs aériens.

Selon des sources sécuritaires à l'AIB, les assaillants, venus en grand nombre à Barga, le 17 février 2026, ont lancé une offensive contre les positions amies. Leur progression a été rapidement stoppée par la réaction vigoureuse des unités déployées sur place.

Alors que les combats faisaient rage, les vecteurs aériens sont entrés en action, ciblant avec précision les colonnes ennemies. Une première frappe a semé la désorganisation dans les rangs des assaillants, provoquant leur dispersion.

D'autres frappes successives ont ensuite été effectuées, accentuant la déroute des terroristes.

Pris en étau, les survivants ont tenté de fuir vers le Nord. Mais ils ont été repérés et neutralisés efficacement. Les unités au sol ont engagé une poursuite méthodique, traquant les rescapés jusque dans leurs zones de repli et procédant à leur neutralisation. À Barga, les groupes armés ont ainsi subi une nouvelle leçon face à la détermination des Forces combattantes.

Malgré cet échec, les criminels ont tenté, le 19 février 2026, une nouvelle manoeuvre en basculant vers le secteur Est, où ils avaient déjà été sévèrement battus, le 8 février 2026 à Tongomayel et Béléhédé.

Plusieurs centaines d'assaillants ont lancé des attaques simultanées contre les positions des Forces à Tongomayel et à Béléhédé. Là encore, la riposte a été immédiate et ferme. Les compagnies expéditionnaires basées dans ces localités ont opposé une résistance farouche, infligeant de lourdes pertes aux assaillants.

Les unités au sol, maintenant la pression sur l'ennemi en pleine débandade, ont contraint certains groupes à se regrouper dans des zones découvertes. Les vecteurs aériens, guidés avec précision, ont alors effectué des frappes décisives sur ces regroupements.

Des terroristes tentant d'évacuer des blessés ont également été pris pour cibles et neutralisés. Les survivants, cherchant à se disperser pour échapper à l'étau, ont été repérés et foudroyés.

À l'issue des combats, les unités ont procédé à des opérations de ratissage autour de leurs bases respectives à Tongomayel et à Béléhédé afin de sécuriser totalement la zone et de neutraliser toute menace résiduelle.

Le bilan provisoire fait état de plus d'une centaine de terroristes neutralisés et d'une importante quantité d'armes et de munitions de divers calibres récupérée par les Forces combattantes.

Selon les mêmes sources, les assaillants avaient prévu de filmer leur offensive à des fins de propagande, convaincus de leur succès. Du matériel de captation et des images ont été saisis lors des opérations, attestant de leur intention de médiatiser leur attaque.

Ces nouvelles tentatives d'offensive traduisent la volonté persistante des malfaiteurs de submerger les positions des Forces de défense et de sécurité. Mais, une fois de plus, la coordination efficace entre les unités terrestres et les moyens aériens a permis de mettre en échec leurs plans et de réaffirmer le contrôle des positions stratégiques dans la zone.