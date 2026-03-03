Afreximbank porte le plafond de financement de la CARICOM à 5 milliards de dollars US en vue d'accélérer la transformation régionale

La Banque multilatérale panafricaine, la Banque Africaine d'Import-Export (Afreximbank), a annoncé une expansion majeure de son engagement auprès de la Communauté des Caraïbes (CARICOM), augmentant son plafond de financement régional de 3 milliards de dollars US au cours des quatre prochaines années.

Cet engagement renforcé s'ajoute aux plus de 750 millions de dollars déjà décaissés en faveur de la région et à un solide portefeuille de transactions en cours d'exécution représentant plus de 2 milliards de dollars US, ce qui témoigne d'un renforcement décisif du soutien apporté aux gouvernements et au secteur privé.

S'adressant à la 50e réunion ordinaire de la Conférence des chefs de gouvernement de la CARICOM à Basseterre, Saint-Kitts-et-Nevis, le 25 février, M. Elombi a déclaré que l'objectif de la Banque pour les années à venir était d'étendre considérablement ce soutien.

« Nous allons donc augmenter le plafond global pour cette région, qui passera de 3 milliards de dollars US actuellement à 5 milliards, dans l'espoir d'atteindre une utilisation complète au cours des trois à quatre prochaines années », a-t-il déclaré à l'assistance.

M. Elombi a annoncé que la vision de la Banque pour la prochaine décennie était de « changer la structure de nos économies », précisant qu'elle investirait dans la valorisation ou la transformation des produits agricoles et des ressources naturelles dans le but de « conserver une part importante de la valeur de ces ressources dans nos économies, de générer des richesses pour nos populations, de créer des emplois et d'améliorer leurs moyens de subsistance, avec des retombées positives sur les recettes et les investissements publics ».

Le Président a déclaré que les interventions spécifiques de la Banque incluraient le développement d'établissements de santé à la Barbade, en Guyane et à la Grenade ; le soutien à des projets touristiques à la Barbade, à la Grenade, aux Bahamas et à Antigua-et-Barbuda ; le financement de projets de transformation agricole et d'installations logistiques à la Barbade, en Guyane, à Antigua-et-Barbuda et à Saint-Kitts-et-Nevis ; et le soutien au développement des infrastructures, y compris la production et la distribution d'électricité, les projets routiers, les centres de conférence et les centres commerciaux, à la Grenade, en Jamaïque, aux Bahamas et au Suriname.

D'autres interventions apportent un soutien financier aux banques du Suriname, de Sainte-Lucie, de la Grenade et de la Dominique, notamment sous la forme d'un mécanisme de prêt axé sur les PME destiné aux banques de développement de la région ; tout en soutenant la promotion du contenu local dans les pays riches en ressources naturelles afin de conserver une valeur maximale dans la région en donnant aux entrepreneurs locaux les moyens de participer activement dans ces secteurs. Parallèlement, elles travaillent à l'élaboration d'un cadre pour la mise en oeuvre de l'interconnectivité maritime et aérienne dans les Caraïbes afin de stimuler la circulation des personnes, des biens et des investissements ; et promeuvent les industries culturelles et créatives par l'extension du programme Creative Africa Nexus afin de soutenir le financement, le renforcement des capacités et le commerce des biens et services créatifs entre l'Afrique et les Caraïbes.

M. Elombi a ajouté qu'à la suite d'une réunion avec les dirigeants de la Banque centrale des Caraïbes orientales, Afreximbank avait accepté de soutenir la mise en oeuvre de la stratégie de développement régional visant à doubler la taille de l'économie de la région en une décennie. Ce soutien comprendrait des investissements dans le développement des infrastructures, la production et la distribution d'électricité, la production agricole et la transformation des produits.

Il a déclaré que la Banque travaillait déjà avec des entités africaines, telles que Access Bank, Oando et Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP), afin de leur permettre d'établir leur présence dans la région, et qu'Arise IIP étudiait déjà la création de zones économiques spéciales dans plusieurs pays.

Dr Elombi a réaffirmé l'engagement d'Afreximbank dans le développement du Centre africain du commerce d'Afreximbank à Bridgetown, à la Barbade, afin de consolider sa présence dans la région. Il a ajouté que la Banque poursuivrait le processus visant à établir la Caribbean Eximbank en tant qu'institution capable de réaliser les investissements difficiles « nécessaires pour changer la structure de nos économies ».

Il s'est félicité de la décision du Comité des gouverneurs des banques centrales de la CARICOM de mettre en place le système de paiement et de règlement de la CARICOM, inspiré du PAPSS, dont Afreximbank a été le pionnier en 2022, le décrivant comme une réelle opportunité d'approfondir le commerce et l'intégration régionaux, car il s'agirait d'un système de paiement transfrontalier en temps réel et à faible coût, en monnaies locales.

Dr Elombi a assisté à la réunion, qui a été organisée sous le thème « Au-delà des mots : Agir aujourd'hui pour une CARICOM prospère et durable », en tant qu'invité spécial. La réunion, qui s'est déroulée du 24 au 27 février, a également été marquée par les allocutions des dirigeants régionaux, de la Secrétaire générale du Commonwealth, du Dr Carla Barnett, et du Ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, M. Adel al-Jubeir.

Saint-Kitts-et-Nevis accueillera le cinquième Forum Afrique-Caraïbes sur le commerce et l'investissement (ACTIF2026) en juillet de cette année, réunissant toute l'Afrique mondiale. Cette édition sera marquée par des tables rondes, des sessions de mise en relation d'entreprises, des présentations culturelles et des signatures d'accords.