Sénégal: Mise en circulation de taxis électriques au Sénégal - Le Fongip et le Pnud signent une convention de partenariat

Le 2 mars 2026, un «protocole d'accord historique » a été signé entre l'administrateur général du Fongip, Madame Ndèye Fatou Mbodj et le représentant résident du Pnud au Sénégal, Njoya Tikum. Selon un communiqué de presse, cet accord vise à mettre en circulation de taxis électriques à Dakar marquant un tournant décisif dans la mobilité urbaine au Sénégal.

«L'objectif principal de ce projet est d'améliorer la mobilité urbaine tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon l'Administrateur général du Fongip, cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de promotion de l'emploi vert et de soutien à la transition vers des solutions de transport durable, en cohérence avec les politiques publiques du Sénégal », explique-t-on.

Cette collaboration entre le Fongip et le Pnud, renseigne la même source, est un pas important vers un avenir plus propre et plus durable pour les transports au Sénégal. Les taxis électriques réduiront non seulement la pollution atmosphérique, mais offriront également une alternative économique et efficace pour les usagers.

Cette initiative, souligne le communiqué, est un exemple concret de l'engagement du Sénégal à atteindre ses objectifs de développement durable et à promouvoir un avenir plus vert pour ses citoyens.