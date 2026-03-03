Afrique de l'Ouest: UMOA - Le marché des crédits en 2024 est dominé par le trio, Société Générale Côte d'Ivoire, NSIA Banque Côte d'Ivoire et Coris Bank International

3 Mars 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Lejecos Magazine Novembre 2025

83,13% du marché de crédit de l'UMOA reste concentré sur 50 banques pour un montant de 28 383,35 milliards de FCFA en 2024 contre 26 759,45 milliards pour 2023.

Les 10 Premières banques du marché de crédit de l'UMOA en 2024

Sur ce ratio, la Société Générale de Côte d'Ivoire conserve sa position de leader avec 7,24%, soit un volume de crédits s'établissant à 2 475,99 milliards de FCFA en 2024 contre 2394,85 milliards de FCFA en 2023.

Elle est suivie de la NSIA Banque Côte d'Ivoire (4,57%) qui ressort avec un portefeuille estimé à 1 561,58 milliards en 2024 contre 1 310,24 milliards de FCFA en 2023. En troisième place, on trouve la Banque Atlantique Côte d'Ivoire (3,44%), qui enregistre un volume de crédits de 1 175,11 milliards en 2024 contre 958,34 milliards de FCFA.

Avec 1 158,61 milliards (1135,16 milliards de FCFA en 2023) et une part de marché évaluée à 3,39% en 2024, Coris Bank International - Burkina Faso émarge à la quatrième place. La Société Ivoirienne de Banque (3,22%) ferme le quinté avec un portefeuille de 1 101,23 milliards en 2024 contre 964,69 milliards de FCFA en 2023.

Les deux banques sénégalaises figurant dans le TOP 10 sont respectivement la CBAO, Groupe Attijariwafa bank , et la Société Générale Sénégal à la sixième et septième place avec 3,13% soit 1 069,42 de crédits en 2024 contre 871,98 en 2023, 3,00% représentant des crédits de 1 023,81 milliards en 2024 contre 818,85 milliards de FCFA en 2023.

Arrivent ensuite successivement Ecobank Côte d'Ivoire avec 2,85%) du marché soit 972,82 milliards la Banque Nationale d'Investissement avec 971,03 milliards soit 2,84% et enfin la Banque Malienne de Solidarité ferme la marche avec 2,76% de parts de marché représentant 943,59 milliards.

